Aparatós incendi a l'N-240 de Lleida: cremen 50 tones de matalassos, 15.000 palets i una màquina trituradora

Aquesta nit hem treballat en un incendi exterior a una nau, a prop de la N-240 pk 83, de Lleida (avís 21.05h). En un camp d'unes 2,5 ha, han cremat una pila d'uns 15.000 palets, 50 tones de matalassos, encenalls de fusta i una màquina trituradora. Cap persona ferida.#bomberscat pic.twitter.com/2S190iPGOs — Bombers (@bomberscat) April 5, 2023

Elshan apagat aquest dimecres un foc a l’exterior d’una nau a prop de la N-240 de Lleida.i ha treballat durant tota la nit per evitar que les flames es poguessin propagar. El mateix equip d'emergències ho ha explicat a través de Twitter, on ha mostrat les grans flames que es veien des de la carretera.En un camp d'unesha cremat una pila d'uns, encenalls de fusta i una màquina trituradora. Cap persona ha resultat ferida. Al voltant de les 5 de la matinada els Bombers s’han retirat i aquest matí hi aniran a fer una inspecció.

