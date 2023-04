Juli Fernández assegura que hi ha «necessitats més importants» que la B-40

Les accions que reivindica Territori

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha afirmat que ara mateix hi ha "necessitats importants que milloren molt més la vida de la gent" que la B-40. En una entrevista a l'ACN, que coincideix amb la setmana en què s'ha incomplert el termini marcat en l'acord de pressupostos per desencallar aquesta infraestructura, Fernández assenyala que es parla "molt" d'aquestsd'aquest tram, però que hi ha altres projectes sobre la taula que són "clau" per a la ciutadania.En tot cas, el conseller de Territori avisa el Ministeri de Transports que l'acord dels comptesque ha de finançar l'Estat i no la disposició addicional tercera. Fernández remarca que el Governd'arribar a un acord amb el govern espanyol per la B-40 però "sempre en els termes" del que es va pactar pels pressupostos.ha carregat, avisant que no es pot plantejar fer una autovia ni ampliar els municipis per on passi la infraestructura.El conseller ha negat que el Govern no tingui pressa per tancar el pacte, i afirma que treballa per "complir els acords".. El nostre acord diu el que diu, i no diu una altra costa", ha destacat. En aquest sentit, Fernández ha insistit quei que no hi ha "res escrit que comprometi el Govern en aquest sentit".El titular de Territori ha situat entre els projectes més prioritaris la connexió ferroviària entre el Vallès Oriental i Occidental; la connexió de Castellar amb la C-58 i millorar-la entre Sabadell i Terrassa. "Nosaltres el que volem és millorar la vida de la gent, fer que hi hagi avenços i fer-ho d'acord amb el context que vivim", comenta.Juli Fernández també ha volgut reivindicar altres accions que ja s'estan duent a terme des del Departament com els corredors de busos ràpids amb carrils preferents entre Sabadell i Castellar del Vallès,– Palau-Solità i Plegamans; les noves freqüències de línia del Vallès amb trens de FGC cada cinc minuts entre Barcelona i Sabadell i Terrassa (2,5 minuts a Sant Cugat del Vallès) o la supressió de les zones a la T-jove des del 15 de març.D'altra banda,l'acord amb el PSC sobre la Ronda Nord a canvi d'aprovar els pressupostos d'aquest any. "Soc conseller, la Generalitat té un compromís clar i concret i treballem en aquest, no en altres. La meva feina és aquesta i és la que intento fer el màxim de bé", ha sentenciat.

