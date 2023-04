Notícies del 4 d'abril de 2023

17:29 El retorn de "Harry Potter"? HBO i la Warner, en negociacions per fer una sèrie



Harry Potter està molt a prop de fer el pas a la televisió. Warner Bros estaria a punt de tancar un acord per portar les aventures del mag de Hogwarts a la pantalla petita. Ho ha avançat Bloomberg que assegura que la sèrie s'estrenarà per la nova plataforma de Warner, que fusionarà Discovery+ i HBO. Tot i que encara no hi ha data per començar la producció, ja s'estarien buscant guionistes. A més, el mitjà també confirma contactes entre l'estudi i la creadora de la ficció, J.K Rowling, perquè formi part de l'equip creatiu. La producció estaria basada en la saga principal i adaptaria els set llibres originals, un per cada temporada.

16:06 Hisenda obligarà a informar sobre les operacions amb criptomonedes a partir del 2024



El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el desenvolupament reglamentari per a les obligacions informatives sobre les operacions realitzades amb criptomonedes -també de les situades a l'estranger-, establint que les primeres declaracions s'hauran de presentar a partir de l'1 de gener del 2024. En concret, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es produeixen una sèrie de modificacions reglamentàries per implementar diversos canvis efectuats per la llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

15:18 La policia escorcolla la seu del Partit Popular a Brussel·les



La policia federal belga ha registrat aquest dimarts les oficines del Partit Popular Europeu (PPE) a Brussel·les en relació amb una investigació per corrupció iniciada a Alemanya, segons han informat fonts de la mateixa formació política. El partit europeu ha defensat que “està cooperant amb total transparència” amb les autoritats implicades i oferint tota la informació i documentació requerida, segons ha indicat en un comunicat difós després de conèixer-se els registres.

12:00 ERC impulsa un pacte per fer front als discursos racistes de cara a les eleccions municipals El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha registrat una moció on proposa al Govern la creació d’un acord per a una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades a Catalunya. Els republicans volen aconseguir un gran pacte que ratifiqui el compromís dels partits polítics contra les proclames racistes i fer-lo extensiu a la societat civil i als mitjans de comunicació. L’acord, i tal com explicita el text, busca “salvaguardar els drets fonamentals de totes les persones i defensar els valors democràtics de respecte a la diversitat”. Així mateix, la moció que han presentat els republicans constata el compromís del Parlament contra els discursos d’odi, com ja ha expressat la cambra catalana en diverses ocasions des de l’inici de la legislatura.

11:55 Els avisos per assetjament escolar s'han triplicat des de la tragèdia de Sallent



Els avisos per possibles casos d'assetjament escolar s'han triplicat des del suïcidi d'una menor de 12 anys a Sallent (Bages) a finals de febrer. Ho ha avançat TV3 i ho han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Educació. Segons dades de la Conselleria, durant el mes de gener, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) havia rebut 127 alertes per possibles casos de violència, 46 dels quals per possible assetjament escolar. Durant el mes posterior als fets de Sallent, i fins al 20 de març, aquestes denúncies s'han disparat fins a situar-se en 241, 125 de les quals per assetjament.