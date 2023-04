Investiguen la mort violenta d'un home de 84 anys al seu domicili de Sant Andreu de la Barca

Possible homicidi a. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud delsinvestiga la mort violenta d'unal seu domicili d'aquesta localitat del Baix Llobregat. El cos ha iniciat una investigació, que està sota secret de les actuacions.Cap a les nou del matí d'aquest dimarts, els Mossos han estat reclamats pelperquè enviés agents a un domicili de Sant Andreu, on hi havia una persona morta. En arribar, els policies han confirmat la troballa del cadàver i s'ha activat la Divisió d'Investigació Criminal i la Unitat Territorial de Policia Científica per fer les primeres gestions.

