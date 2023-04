Aragonès visita Constantí per mostrar el seu suport a l'alcaldable d'ERC Joan Reig: «És un orgull»

"En aquest poble és impossible"

Joan Reig i Pere Aragonès, parlant a la plaça de l'Església de Constantí. Foto: Josep M. Llauradó

El, eli diferents: una comitiva de militants i simpatitzants rere el president de la Generalitat,, ha protagonitzat la "primera posada de llarg" del candidat. Paraules com ara "" o "goig" han format part d'un breu discurs just davant de l'església del poble. I és que el bateria delsva anunciar recentment la seva primera concurrència a les eleccions municipals amb Esquerra Republicana , en un moment en què Constantí té un clar color socialista, després de dos mandats d'L'exalcalde, un dels membres de la comitiva, recordava aquest dimarts a la tarda que la "composició social" feia complicada una victòria republicana, però que elde Joan Reig havia estat "encertat". De fet, l'havien estat buscant durant anys. Va caldre unade Pere Aragonès, que Joan Reig va respondre -segons assegura- des de laen una excursió amb el seu cosí, per comptar amb el "sí" definitiu del ja cap de llista. Aragonès n'ha destacat la "llarga trajectòria cultural, musical i de compromís amb el país" i li ha agraït que malgrat desitjar una "vida més trenqui-la" hagi assumit el "repte" de liderar la candidatura per assolir "la necessàriaque s'ha de portar a terme" a Constantí."De moment no me'n penedeixo", ha explicat l'ara líder d'un partit en què -reconeix-per voler ser "lliure". Joan Reig s'ha envoltat d'un equip "molt potent" -diu- que creu que "estarà a l'altura de les necessitats d'aquest poble". Si les urnes el deixen en aquesta posició, fins i tot: "No som sectaris, no farem política frontista, som conscients que el poble ha millorat econòmicament, estarem a disposició de l'alcalde que surti", ha dit Reig que, tot i això, surt amb l'ambició de ser el més votat. Això sí, si veu que no té "res a aportar" no s'obligarà a romandre tot el mandat al plenari. "Els vots de les persones et marquen el camí", ha destacat en acabar la visita de Pere Aragonès.Reig ha aprofitat per explicar "què era Constantí, què és i què volem que sigui" al president de la Generalitat. I és que una de les demandes que formula el candidat és que "ens toca rebre alguna cosa a canvi,". Des d'una possible parada del, fins a més inversió com ara a l'església del poble -que roman tancada a causa d'una esquerda-, entre altres reivindicacions,i en fer "quedel Tarragonès.Amb les dècades convertit en perifèria i havent crescut "de cop" i no al mateix ritme que Vila-seca o la Selva del Camp,. Els, la bona marxa del polígon industrial i la resolució d'algunes mancances històriques els deixen en un punt de partida per aspirar a fer que "de nou la gent hi torni i qui vingui se senti orgullós de formar part d'aquesta comunitat". En definitiva, doncs, "", doncs, serà un dels leitmotivs de la campanya electoral de Joan Reig, que té clar el seu paper d'"estendard" de tot un equip.La visita ha transcorregut amb normalitat, amb veïns que saludaven el president Aragonès o bé que exposaven alguna demanda. A l'hora d'entrar al Casal d'Entitats, la comitiva ha volgut adreçar-se al, que en aquell moment es trobava en plena tasca artística, pintant teules, amb la mirada atenta de la imatge de la verge de l'La conversa ha fluït quan una nena li ha ensenyat el dibuix d'una abella, mentre la tresorera de l'associació,, reclamava una solució per a l'església. "Està bé que conegui una mica els nostres treballs", comentava després que Pere Aragonès abandonés la sala per dirigir-se de nou cap al centre del poble. "No ens ho esperàvem", deia aquesta tarda Torrents, que ha comentat que Joan Reig "és molt bona persona". Preguntades sobre si volien que fos el futur alcalde, responien que ", guanyar no, potser treure'n algun més dels que tenen, ell ja ho té assumit, no li vindrà de nou".Entre elles hi era, que ha explicat que també la va sorprendre que el seu nebot fes el pas a la política institucional. "Va arribar a casa i ens va dir 'no ho diries mai, el que t'he de dir'". La seva reacció, però, va ser positiva. Mentrestant, el Grup Cultural Mestresses de Casa de Constantí continua amb les seves activitats, que demanen que l'Ajuntament els financí. Reconeixen, ara bé, que darrerament sí que estan rebent suport municipal.(PSC) va aconseguir l'alcaldia l'any 2015, substituint(CiU). Inicialment pactant amb el PP i amb una marca associada a Podem, els socialistes van governar de tal manera que el 2019 no només van revalidar la victòria sinó que van assolir la majoria absoluta, amb 9 regidors de 13. El fitxatge de Joan Reig per part d'Esquerra Republicana vol fer de contrapès, doncs, a un PSC que no mostra signes de debilitat entre els votants.

