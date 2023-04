El Reial Madrid fa el pas i es persona com «perjudicat» en la denúncia pel cas Negreira

Ja és oficial. A 24 hores pel clàssic de Copa del Rei al Camp Nou, elha presentat la petició per personar-se com a "" en la denúncia delcontra el. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona ha rebut aquest dimarts l'escrit del club blanc, en què defensa que "el Codi Penal protegeix la netedat en les competicions esportives i l'interès social i dels participants", per acabar etzibant que aquest interès involucra "i implicacions econòmiques".Tot, l'endemà que el Barça hagi demanat la dimissió del president de la Lliga,, per haver aportat presumptament una prova falsa contra el club. Segons la informació publicada aquest dilluns per La Vanguardia, Tebas hauria enviat a la Fiscalia un escrit "sobre els pagaments al vicepresident arbitral, José María Enríquez Negreira" que implicaria de manera directa els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep María Bartomeu.També, després que el president de la UEFA,en el món del futbol, i recordés que per a l'organisme "res ha prescrit". En una entrevista al mitjà de comunicació eslovè Ekipa SN, el màxim representant de l'organisme europeu va dir que no pot fer comentaris directament sobre el cas per dos motius. El primer, "perquè tenim un comitè disciplinari independent". I el segon, "perquè no he tractat aquest assumpte detalladament. No obstant això, va permetre's dir que s'havia informat i la situació li sembla "summament greu". "Al meu entendre, una de les més greus en el futbol que jo hagi vist", va advertir.

