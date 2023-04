Milers de pacients i més de cent dies: Catalunya, al capdavant de les llistes d'espera de cirurgia

Lesper operar-se en elespanyol van batre un nou rècord el 2022, amb Catalunya al capdavant, segons les darreres dades delpublicades aquest dimarts. Fins aestaven pendents de sotmetre's a una cirurgia el 31 de desembre, amb un, més de cinc mesos -la mitjana a l'Estat és de 94-. És més del doble que a la, on la taxa per cada 1.000 habitants és de 10,68; per 22,91 en el cas de Catalunya.Noméss'apropa a les xifres absolutes catalanes, amb 171.935 persones en llista d'espera per operar-se. La següent ja és Madrid, amb 72.626 pacients. Això no vol dir, però, que Catalunya estigui al capdavant en nombres relatius, ja quela superen en aquest registre. Amb tot, l'evolució interanual a tot l'Estat ha estat de 86.781 persones més a l'espera de ser operades respecte al 2021, amb unEs tracta de l', que va obligar a posposar les intervencions no urgents davant la saturació del sistema sanitari. Si bé, les dades de Sanitat són també una radiografia de laals centres de salut catalans i espanyols, amb un increment general d'un 11% respecte al 2021 dels ciutadans que esperen una primera consulta amb l'especialista corresponent.Hi ha diverses especialitats en què els temps mitjans d'espera a tot l'Estat se situen, fins i tot, per sobre dels tres mesos: són, amb 113 dies;, amb 110;, amb 102;, amb 94; i, amb 91. Per contra, els menors temps s'observen en la, amb una mitjana d'espera per a accedir a una consulta de 65 dies; així com a, amb 69 dies. Tot i això, les xifres també han empitjorat el darrer any en aquestes dues especialitats, quan a la primera hi havia 62 dies d'espera i a la segona, 60.

