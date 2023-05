Camí del 28-M: què hi ha en joc a Mataró?

Qui és l'alcalde de Mataró i com aspira a ser reelegit?

Quins són els principals aspirants a rellevar David Bote?

Quins seran els grans debats en la campanya a Mataró?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

és un dels feus socialistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i corones que la resta de partits intentaran enderrocar en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Els comicis a la capital del Maresme es convertiran, aleshores, en una lluita de tots contra un per intentar trencar amb l'hegemonia del PSC a la ciutat.L'alcalde de Mataró és el socialista, que repetirà per tercera vegada consecutiva com a candidat i intentarà revalidar els grans -i inesperats- resultats dels darrers comicis. Bote no va tenir cap contrincant en les primàries del seu partit i la seva candidatura va comptar amb l'aval de 124 militants. El 2015, quan va arribar al consistori, va haver de pactar amb l'antiga CiU, per acabar governant en minoria a partir del 2017. Fa tres anys, va necessitar els 2 regidors dels comuns per certificar la seva permanència. Enguany, aspira a governar en solitari, però si no aconsegueix la majoria absoluta haurà d'escollir company de viatge.és el principal perseguidor del PSC en la lluita pel govern local . Per tal d'apropar-se als socialistes, els republicans han canviat el candidat i es presentaran amb. Mentrestant,opta per l'estratègia de la continuïtat i manté la confiança enserà de nou l'alcaldable d'. Al seu torn,, que aplega el, incorpora l'exregidor convergent. Ciutadans es presentarà ambcom a cap de llista.Com és lògic després de tants anys de govern socialista, Mataró afronta les eleccions en clau de. El PSC se situa al centre del ventall de propostes per la ciutat, que va des d'una visió expansiva de Junts, que vol connectar Mataró amb el mar i potenciar els eixos comercials, els serveis, la indústria i el turisme de tots els barris; fins a una visió ecològica i sostenible, defensada per ERC i comuns, que tenen com a bandera millorar l'accés a l'habitatge i els serveis públics locals.Més enllà del canvi de candidat d'ERC, el cap de l'oposició, amb; i la incorporació de l'exregidor convergenta la llista de Mataró ens Mou, no hi ha grans novetats des dels darrers comicis. Es fa difícil preveure un canvi d'hegemonies i, si no salta la sorpresa, el PSC mantindrà el seu lideratge a Mataró. La principal incògnita, en tot cas, és si Bote podrà governar sol o necessitarà la complicitat dels comuns, amb qui ha compartit consistori aquesta legislatura.Cap formació s'ha pronunciat de manera rotunda sobre la política de pactes que aplicarà una vegada es coneguin els resultats de les eleccions municipals del 28-M, però tot fa pensar que la sinergia més previsible i viable és la del. D'altra banda, seria molt sorprenent el suport d'ERC als socialistes, ja que els republicans s'han erigit com l'alternativa als governs de les darreres legislatures.