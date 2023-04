Creen un bacteri capaç d'asfixiar les cèl·lules canceroses

Un equip d'investigadors xinesos de laha desenvolupat un bacteri amb capacitat per matar les cèl·lules tumorals regulant el seu entorn i asfixiant-les. Així ho explica l'estudi publicat a la revista Science Advances, que podria obrir una nova línia d'investigació en el tractament del càncer.Combinada amb un fàrmac anomenat, el bacteri pot ser implantat a l'organisme, per embolicar les cèl·lules canceroses i reduir el seu volum en un 90% i impedir la seva expansió. De moment, l'èxit dels assajos preclínics amb ratolins ha estat rotund, i s'ha aconseguit eliminar els tumors en quatre de cada cinc després de dues setmanes.El bacteri està dissenyat amb materials biocompatibles i, mitjançant cicles de descàrrega i autocàrrega,, per regular-ne els nivells, així com els de pH. Les proves amb ratolins han permès també descartar afectes secundaris adversos per als pacients, garantint la seguretat de la teràpia.

