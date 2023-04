La policia escorcolla la seu del Partit Popular a Brussel·les

La policia federal belga ha registrat aquest dimarts les oficines dela Brussel·les en relació amb una investigació per corrupció iniciada a Alemanya, segons han informat fonts de la mateixa formació política. El partit europeu ha defensat que “” amb les autoritats implicades i oferint tota la informació i documentació requerida, segons ha indicat en un comunicat difós després de conèixer-se els registres.A les indagacions han intervingut tant agents de la policia belga com efectius policials desplaçats des de l'estat alemany dei, segons fonts populars consultades per Europa Press -que han avisat que no es pronunciaran més sobre aquests fets-, apunten cap al líder de la CDU en aquesta regió,Les mateixes fonts han advertit que Voigt no ocupa cap càrrec al Partit Popular Europeu, però sí que va assumir les tasques de lade la formació a les eleccions al Parlament Europeu de 2019, comicis que va liderar l'actual president del PPE, el també alemany

