Junqueras furga en el debat a Junts sobre Borràs: «Gent del partit no volia que ocupés la presidència»

A ERC ja no li tremola el pols a l'hora de parlar de la presidenta de Junts,. Si bé la setmana passada els republicans no van entrar en la guerra de retrets i van evitar demanar obertament la seva dimissió immediata per la condemna de quatre anys i mig de presó , ara han deciditperquè Junts la substitueixi. El president dels republicans,, fins i tot ha anat més enllà i ha furgat en el debat intern que hi ha a Junts sobre si mantenir o no Borràs. "Hi havia gent de Junts que ja no volia que ocupés la presidència perquè estava imputada per un cas de presumpta corrupció molt anterior al 2017", ha declarat en una entrevista a l'ACN.Sobre aquesta qüestió, el líder dels republicans ha assegurat que llavors es van "imposar" els que sí que la volien de presidenta, però també van assumir que algun dia tindrien la responsabilitat d'afrontar el conflicte. En aquest sentit, ha defensat que ara és Junts qui ha d'assumir i decidir què vol fer en relació amb el cas Borràs, i sobretot ara que tornen a avivar les posicions "molt" entre les files dels juntaires.Alhora, Junqueras ha lamentat, com va fer la portaveu Marta Vilalta dilluns , que al partit de Jordi Turull "no acaba de fer net amb els casos de corrupció". "Quan es diuen Convergència o quan es diuen Junts, els casos de corrupció els reapareixen constantment", ha sentenciat.Sobre la proposta que el PSC ha portat al Parlament per accelerar la destitució de Borràs com a presidenta, Junqueras ha assegurat que en ERC "sempre" trobaran un "per a preservar les institucions", si bé ha remarcat que el primer pas l'ha de prendre Junts. "Si decideixen avantposar els interessos d'una persona als interessos del país, ja ho veurem", ha afegit el líder dels republicans.La proposta dels socialistes preveu que el ple del Parlament pugui deposar el president de la cambra o qualsevol altre membre de la mesa perde la majoria o bé perquè hagi sortit del grup parlamentari pel qual va ser elegit diputat. La pèrdua del càrrec, però, no implica la retirada de l'escó. El PSC afirma que la reforma no la fan "per una persona en concret" sinó "perquè realment hi ha una llacuna en el reglament en relació amb l'elecció dels membres de la Mesa i la seva destitució". Tot i això, el partit de Salvador Illa creu que "és oportuna en aquest moment" perquè podria "resoldre" la situació oberta pel cas de la líder de Junts, Laura Borràs, suspesa com a diputada i, per tant, com a presidenta de la cambra.

