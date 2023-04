Més pressió sobre Borràs: el Govern urgeix a triar una nova presidència del Parlament

Com funcionaria la proposta del PSC?

Amb l'amenaça latent dels moviments de la Junta Electoral Central (JEC) que puguin precipitar una retirada de l'escó després de la sentència per corrupció veu com s'eleva la pressió política perquè s'aparti de la presidència del. L'úiltima en pronunciar-se ha estat la portaveu del Govern,, que ha considerat que la condemna obre un "escenari diferent" a la cambra catalana. "Tenim el màxim respecte per les institucions, però ara li pertoca als grups trobar una solució per desbloquejar la situació que viu el Parlament. Cal una presidència plena i acordada per majoria que pugui desenvolupar les seves funcions", ha indicat Plaja en la roda de premsa posterior al consell executiu. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i més dirigents d'ERC han elevat aquests dies el to sobre Borràs, i alguns d'ells han vinculat Junts als casos de corrupció de l'antigaEl reglament no contempla ara cap fórmula per cessar del càrreco la presidència. És un escenari que, en canvi, si està recollit en altres cambres autonòmiques com la de les Illes Balears. Emmirallant-se en aquests casos, elha registrat aquest dimarts unaper impulsar una r eforma exprés del reglament i habilitar aquest mecanisme. La proposta, "quirúrgica", segons els socialistes, arriba en plena incertesa parlamentària per la situació de Borràs. Els socialistes ja s'han posat en contacte aquest dimarts al matí amb altres grups parlamentaris, i especialment amb ERC, per poder tirar endavant la iniciativa i apartar Borràs de manera immediata del càrrec, sense que perdi el seu escó.Aquest és un moviment estratègic del PSC per, a les portes d'unes municipals, demostrar bona gestió a la cambra catalana, sotmesa a una interinitat des del passat mes de juliol, quan la líder de Junts va seramb el vot favorable de la CUP. També obligaràsobre si avala o no pactar amb els socialistes retirar el càrrec a Borràs. L'objectiu que té el PSC és que la proposició de llei es tramiti peri que aquest mes d'abril quedi aprovada i es pugui nomenar una nova presidència com a màxim el maig. "No ens quedarem de braços plegats, ningú està per sobre de les institucions. Hem trobat una via que resol una llacuna. Hem pres una iniciativa i la portarem fins al final", ha explicat en una atenció als mitjans aquest dimarts la portaveu parlamentària dels socialistes,Quin és el procediment? El PSC proposa incorporar unal Parlament, el 50.bis, amb el títol "pèrdua de la condició de membre de la mesa del Parlament". S'estableixen els casos en els quals cessaran els membres de la mesa: pèrdua de la condició de diputat,expressa, deixar de pertànyer al grup parlamentari al qual estava adscrit i peracordada pel ple per ladels seus membres. És aquest últim punt el què el PSC situa que serviria per al cas Borràs. Com podria tirar endavant? Com en altres parlaments autonòmics, es contempla que la petició hagi de ser impulsada pero una cinquena part -el PSC ja la té- de diputats. El seu debat i votació hauria de ser inclòs "obligatòriament" -recull el text- en el primer ple que se celebri després de la seva admissió a tràmit. Si prospera després d'assolir la majoria absoluta, s'activaria el mecanisme.

