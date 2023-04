Les millors Mones de Pasqua de Barcelona per Setmana Santa

Mones de Pasqua tradicionals de Barcelona

Forn i Pastisseria Gil

Panes Creativos

Mones d'ou de xocolata a Barcelona

L'Atelier

Lano només és temps de vacances, sinó que també és. Els fillols esperen impacients per saber quina ha estat la tria dels seus padrins i padrines per endolcir-los aquests dies d'abril. Dei de tota manera, els pastissers exposen el seu potencial en una època de l'any marcada per l'arribada del bon temps.I sí, com passa amb molts altres dolços durant la resta de l'any, les mones de Pasqua tenen també el seuEnguany s'ha celebrat la segona edició, que ha comptat amb jurat professional i popular -format per fillols i padrins-, a la Farinera del Clot i diverses pastisseries de Barcelona han sortit guardonades com les millors.La primera de les categories tria lad’enguany, tenint en compte factors com l’aspecte, la textura, l’aroma o el gust. La guanyadora a Catalunya ha estat la pastisseria Cal Parra d'Olost, a Osona. Ahan completat el podi.Aquest obrador amb tres seus a Barcelona ha aconseguit el segon premi en la categoria de mones de Pasqua tradicionals de Catalunya i, per tant, la primera de Barcelona ciutat. Elés també el guanyador de la millor coca de Sant Joan del 2022 i del segon premi al tortell de Reis del 2022.El mestre pastisser, al capdavant de l'de la capital catalana, ha estat el tercer guardonat a la millor mona de Pasqua tradicional d'aquest 2023. Un brioix senzill, decorat amb plomes de colors, ametlla i un ou al centre va tancar el podi del concurs. Es tracta d'un forn conegut per les creacions diverses de pans que comercialitza en una botiga física a Navàs de Tolosa i online.Les mones, però, no sempre estan fetes de brioix. Cada cop és més freqüent que els padrins regalin als fillolsespectaculars. I per aquest motiu s'ha creat el premi a les mones d'ou de xocolata, per premiar els mestres xocolaters que any rere any innoven i creen noves escultures dolces.El llop amb forquilla i ganivet preparat per menjar-se els tres porquets deés la. Amb botiga al centre de Barcelona, el pastisser Eric Ortuño ha recollit enguany la medalla d'or del concurs celebrat aquest mes de març i en què han participat 25 peces.

