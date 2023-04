Alerta de salut per un blanquejador dental: si el tens, llença'l

Recomanacions als consumidors

No adquireixin cap unitat d'aquest producte (es pot comprar en pàgines com Amazon)

Si es disposa de cap unitat del producte, que es deixi d'utilitzar de manera immediata

Recomanacions als establiments i punts de venda

Deixa de comercialitzar de manera immediata els productes sota aquest nom

Contactar amb el proveïdor del producte i gestionar la devolució de totes les unitats de les quals disposin

ha emès una alerta de salut per un producte blanquejador dental que és nociu en excedir, de manera alarmant, un component restringit per la legislació de la. Segons un comunicat de laes tracta d'un gel dental que s'utilitza per blanquejar les dents d'una manera més ràpida. El producte en concret és. Es pot comprar en diverses pàgines, com Amazon. El problema substancial són els seus nivells de peròxid d'hidrogen.Explica el comunicat de Salut que la regulació europea estableix que el peròxid en productes cosmèticsEvidentment, aquest gel blanquejador conté uns nivells molt més alts del que està permès i, a més, ho reivindica com un element de captació de clients. Tot això, és clar, segons la publicitat i el mateix nom del producte. Ara bé,Tot i això, la seva retirada ha estat ordenada de manera cautelar.han pogut confirmar que el producte, de per si, no supera els nivells de peròxid d'hidrogen que permet la legislació europea. Segons els resultats,Ara bé, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AESAN) ha ordenat la seva retirada de manera cautelar.Segons els comunicats emesos per Salut i per l'AESAN, es recomana de manera clara als consumidors que:

