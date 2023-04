El Pirineu català vol acollir el Mundial de piragüisme del 2027

Presentació amb la #consellera de la Presidència @LauraVilagra de la candidatura mundial de #Piragüisme d'aigües braves a #Sort #LaSeudUrgell 2027



Estil lliure i descens a Sort

optaran a acollir l'els. Aquest dilluns s'ha fet la presentació oficial de la candidatura al Parc Olímpic del Segre de la capital de l'Alt Urgell, en un acte presidit per la consellera de la Presidència de la Generalitat,i en què també hi ha participat l'alcalde de Sort,En el seu discurs, Farré ha destacat que un dels grans potencials de la candidatura és que es tracta d'una candidatura "i uns campionats totalment". La consellera Vilagrà, per la seva banda, ha assegurat que aquesta serà una "" per a l'esport a Catalunya i pelal Pirineu, a més de posar en valor l'experiència de més de 50 anys en l'organització de competicions. A més, ha dit que el projecte "" i ha destacat que pretén deixar un "" i promocionar tant l'esport d'elit com la base i l'esport femení.Vilagrà ha explicat que el 2019 ja hi va haver una "" amb la celebració dels Campionats del Món d'estil lliure a Sort i d'eslàlom i descens a la Seu d'Urgell , i que això demostra una "". A més, ha defensat que l'impuls de l'esport al Pirineu contribueix a la diversificació de la seva economia, ja que n'és un "". Així, ha posat com a exemple la implementació dels estudis d'INEFC a la Seu d'Urgell des de fa dos cursos acadèmics.Per la seva banda, l’alcalde de la Seu,, ha recordat que la candidatura té moltes possibilitats de guanyar. "Un dels nostres rivals és París (l'altre és Cracòvia), que té més de dos milions d'habitants. Entre Sort i la Seu no arribem a 15.000, però no ens arronsem". Finalment, el president de la, també ha apuntat que la Seu d'Urgell i Sort configuren un projecte molt "competitiu". Està previst que la candidatura guanyadora per acollir els campionats del món es doni a conèixer el pròxim 29 d'abril a Budapest.Després de l', les dues poblacions volen ser de nou el centre d'atenció d'aquest esport. En aquesta ocasió, la capital del Pallars Sobirà acolliria lesaprofitant les virtuts que ofereix el riua finals de juny. En el cas de la capital alturgellenca, les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre acollirien les modalitats olímpiques d'a finals de setembre.La candidatura s'ha plantejat des de laaprofitant els recursos endògens d'ambdues seus, tenint en compte els. En aquest sentit, el pilar principal és que Sort, gràcies al riu Noguera Pallaresa, produirà electricitat mentre se celebrin les competicions; i que el, al llarg de l'any ja produeix més energia de la que consumeix gràcies a la minicentral hidroelèctrica.L'altre gran pilar sobre el qual es planteja aquesta candidatura és la celebració, de nou, d'uni que aprofita tota l'experiència organitzativa prèvia, gràcies al Rally Internacional Noguera Pallaresa i a la diversitat de proves internacionals celebrades al Parc Olímpic del Segre i a Sort.

