El jutge arxiva la causa contra David Madí per l'operació Volhov

El jutge de Barcelona que investiga elha arxivat la causa oberta contra l'empresari i exalt càrrec de CDCi dos empresaris més per presumpte tràfic d'influències en. Segons el magistrat, "la presumpta influència que pretenia tenir, no era tal", ja que tots dos negocis no es van acabar concretant, segons consta a la interlocutòria avançada per 'El Periódico'. "A la vista del desastrós resultat de les gestions, si es va exercir influència, no va reunir el requisit de ser almenys potencialment idònia per alterar la voluntat d'un membre de l'administració", diu l'escrit. Madí va ser detingut per lal'octubre del 2020Juntament amb Madí també van ser arrestats i investigats altres membres del considerat "estat major" de l'expresident de la Generalitatper la seva suposada implicació en el finançament del procés sobiranista, fins i tot apuntant a una possible influència russa.En la interlocutòria, el magistratexplica que la Guàrdia Civil va fer seguiments a Madí en una desena de visites a la Generalitat entre octubre del 2019 i octubre del 2020 a les conselleries d'Interior, Territori i Empresa o a l'Agència Catalana de l'Aigua. Algunes d'aquestes reunions "no consten al registre de grups d'interès". El magistrat recorda que les trobades amb càrrecs polítics han d'estar anotades en aquest registre, "cosa que no solia succeir amb Madí". En altres casos, les anotacions són "summament generals", de manera que "no compleixen el requisit de transparència per al qual es va dictar la legislació sobre grup d'interès".En el cas de les VTC, apunta el magistrat, la nova llicència per a aquests vehicles es va atorgar a una empresa competidora vinculada a, quan Madí "exercia el seu àmbit d'influència més aviat a l'esfera de l'antiga CDC, actualment JuntsxCat". Les gestions del que va ser home de confiança d'Artur Mas, recalca, van ser "tan deficients" que Rafael García-Tapia, també investigat i conseller delegat de Moove, va presentar al jutjat un document pel qual Madí, a través d'un representant, li exigia la quantitat de 43.650 euros, que, segons sembla, se li va deixar a deure "davant el fracàs" de les seves gestions. El jutge afegeix que va ser "patent" durant la declaració d'aquest directiu que "la relació entre ells no havia acabat tal com esperava, ni havia agradat".Les indagacions també han abastat l'intent de Madí, llavors president d'Aigües de Catalunya, filial de Global, hòlding que té com a empresa principal Aigües de València, per a controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En aquest sentit, el jutge argumenta que els "termes de la declaració" del màxim directiu de Global Òmnium, Eugenio Calabuig, "van ser semblants" als del conseller delegat de Moove i que, "a través de la consulta de registres públics", consta que l'ex alt càrrec de CDC va ser cessat com a president d'Aigües de Catalunya, "de manera que la relació entre ells va acabar de la pitjor manera".El jutge relata que, "davant la debilitat constatada de la influència de Madí", no cal prendre declaració "a les personalitats polítiques" amb què es va entrevistar, "atès que la manca de resultat positiu, ni tan sols que fos parcial o almenys del gust dels seus clients, revela que no va poder existir un intent il·legítim d'influir eficaçment en la voluntat dels polítics afectats”. La resolució concreta: "No vol dir això que David Madí no ho intentés, però sí que no li devien fer el menor cas i que tractarien la visita amb una deferència merament protocol·lària". Aquest "escassíssim grau d'influència sobre els polítics", afegeix el magistrat, "es desprèn de la fatal finalització" de la relació entre l'excàrrec convergent i els directius dei Aigües de Catalunya, "els quals van trencar tota relació comercial".Madí també es va veure vinculat a la presumpta trama russa del procés arran d'una conversa trobada al telèfon de, que va ser responsable de relacions internacionals de CDC, i en què aquest feia referència a una suposada ajuda, tant econòmica com amb personal militar, per part dea una Catalunya independent, així com la creació d'una plataforma de criptomonedes. En la seva declaració davant el jutge Aguirre, Madí va assegurar que no va donar credibilitat a les afirmacions del Terradellas.El magistrat segueix investigant altres derivades d'aquestes indagacions, com la que afecta l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, el presumpte desviament de fons al Consell Català de l'Esport o el dede presumpta malversació de fons de la Diputació de Barcelona.

