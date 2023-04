La Moncloa, l'endemà del xoc Sumar-Podem: «Els nervis són a la dreta»

Elha bandejat les disputes internes en l'espai polític a l'esquerra del PSOE i ha enarborat les bones dades del mercat laboral, amb un març amb un total de 210.410 nous afiliats a la seguretat social, el que suposa un. L'atur ha baixat en 48.755 persones, una altra dada positiva. La ministra portaveu,, i la de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,han comparegut després del consell de ministres. Rodríguez no ha volgut entrar en cap moment en les disputes entre Podem i Sumar i ha assegurat que, en referència a l'oposició de dretes i al PP d'Preguntada sobre l'ambient que s'ha viscut al consell de ministres enmig del pols entre Yolanda Díaz i Pablo Iglesias, la ministra portaveu que ella. Ha defensat que l'actual "és un govern de coalició que ha arribat a grans acords més enllà de les forces que en formen part" i ha reiterat l'obra social de l'executiu, esmentant en vàries ocasions les xifres "històriques" en ocupació i la reforma de les pensions.Quan la seguretat social ja supera els, "és un dia de celebració", ha dit Isabel Rodríguez, que ha respost a les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo contra el "triomfalisme" del govern espanyol. La portaveu ha assegurat que està creixent l'ocupació en els sectors més punta i que s'ha reduït la precarietat dels joves en un 30%, i que no s'entén que "Feijóo vegi malament el que va bé". Ha menystingut també l'acusació de Feijóo que hi ha contradiccions sobre les xifres d'atur entre el govern i l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).Sobre si les tensions entre Sumar i Podem poden acabar erosionant la solidesa de l'executiu de coalició i donar rèdits a l'oposició conservadora, Isabel Rodríguez ha considerat que "no sembla que l'oposició treguide les bones notícies donat el nerviosisme que manifesta".Raquel Sánchez ha explicat l'aprovació del, que autoritza l'increment de despesa a SEPES (Entitat Pública Empresarial del Sòl), enpassant a 375 milions d'euros per a aquest any. Sánchez ha subratllat que aquest pla "fa arribar les polítiques públiques allí on el mercat no arriba". Els nous recursos són una addenda al conveni signat entre el ministeri i SEPES per construir habitatges en lloguer social o assequible en sòl públic.Sánchez ha assenyalat que l'executiu ha "revertit un model d'habitatge basat en l'enriquiment d'uns pocs i que exclou a la majoria". Ha afirmat que el govern de coalició ha multiplicat per vuit la despesa en habitatge social.

