Els avisos per assetjament escolar s'han triplicat des de la tragèdia de Sallent

Els avisos per possibles casos d'des del suïcidi d'una menor de 12 anys a Sallent (Bages) a finals de febrer. Ho ha avançat TV3 i ho han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Educació. Segons dades de la Conselleria, durant el mes de, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) havia rebutper possibles casos de violència, 46 dels quals per possible assetjament escolar. Durant el mes posterior als fets de Sallent, i, aquestes denúncies s'han disparat fins a situar-se en, 125 de les quals per assetjament.La conselleria ha atribuït aquest augment a unade les violències i de l'assetjament al conjunt de la societat, ja que afirma que els avisos procedeixen tant de dins com de fora de les escoles.Les mateixes fonts han afegit que per prevenir i solucionar possibles casos de violència en els centres educatius, a partir del curs vinent, s'introduirà una, un. Aquesta és una eina que contempla la Llei Orgànica de Protecció a la Infància i a l’Adolescència del 2021 i que rebrà el nom de coordinador de convivència i benestar. Aquest professional formarà part del professorat, però estarà especialitzat en coeducació i l'abordatge de les situacions de violència.

