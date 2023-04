El català ja és una llengua més per a TikTok

Bones notícies per a la normalització de la llengua catalana en les principals plataformes de contingut d'internet. Segons ha informat el, TikTok ja permet incloure el català en els subtítols d'aquells anuncis creats per empreses i institucions que emetin en la nostra llengua. Fins ara, no ho permetia: l'aplicació obligava subtitular en castellà aquestes peces de publicitat, un fet que havien denunciat entitats com Plataforma per la Llengua o la mateixa conselleria.El català a TikTok no es quedarà aquí: la xarxa social "avança a bon ritme" la incorporació de la llengua catalana com a opció en la interfície de l'aplicació i en el menú per a subtitulacions de contingut orgànic. Des de Cultura afirmen que la xarxa social de vídeos curts s'incorporaria a les altres aplicacions que ja inclouen el català a tots els nivells, com T. La majoria, però, són oferts per Google -qui també té problemes en certs aspectes del català, com les cerques-.El secretari de Política Lingüística,ha subratllat aquest dimarts en un comunicat la importància del canvi: "El pas que ha fet TikTok és fonamental, perquè és una de les plataformes de contingut líders i perquè a més és una referència entre una àmplia varietat d’audiències".arguments legals i de mercat", i per "contextualitzar" la petició de situar-hi el català "com a llengua mitjana que aspira a tenir una presència normalitzada en tots els àmbits".

