El retorn de «Harry Potter»? HBO i la Warner, en negociacions per fer una sèrie

Warner manté el suport a J.K Rowling tot i la polèmica

Harry Potter està molt a prop de fer el pas a la televisió.estaria a punt de tancar un acord per portar les aventures del mag de Hogwarts a la pantalla petita. Ho ha avançat Bloomberg que assegura que la sèrie s'estrenarà per la nova plataforma de Warner, que fusionarà. Tot i que encara no hi ha data per començar la producció, ja s'estarien buscant guionistes. A més, el mitjà també confirma contactes entre l'estudi i la creadora de la ficció,, perquè formi part de l'equip creatiu. La producció estaria basada en la saga principal i adaptaria els set llibres originals, un per cada temporada.La notícia arriba en ple procés de transformació del gegant de l'streaming, que el dia 15 té previst presentar el successor d'HBO per competir amb. El passat novembre el director general de Warner, David Zazlav va confirmar un canvi de rumb de la productora que es basàra en explotar les franquícies que té en propietat i que inclouen productes com l'univers DC. L'estratègia va ser interpretada com un trencament de l'estudi amb la seva marca, que està associada a la creació de productes originals molt celebrats per la crítica amb ficcions com els Soprano, Westworld o, darrerament, Succession.Els rumors de l'adaptació de Harry Potter en una sèrie de televisió han estat una constant els darrers anys, però fins ara Warner Bros els havia desmentit. L'estudi sí que ha confirmat la intenció d'expandir la marca de l'univers de Hogwarts que en els darrers anys ha tingut estrenes de teatre i fins i tot el videojoc Harry Potter Legacy. A Catalunya, es va crear una campanya per xarxes perquè videojoc comptés amb doblatge en català. La iniciativa va tenir més de sis milions de reproduccions a Twitter i va ser víctima d'atacs catalanòfobs per part d'un grup d'usuaris deL'acord per adaptar Harry Potter en format de sèrie de televisió encara no s'ha tancat, però els contactes de Warner Bros amb J.K Rowling confirmen que l'estudi manté la relació comercial amb l'autora dels llibres. Els últims anys de Rowling han estat marcats per un article on l'escriptora es referia a les dones com a "persones que menstruen", un comentari que va ser interpretat com un atac al col·lectiu trans. Les declaracions li van valdre la crítica de part del feminisme, de la comunitat LGTBIQ+ i fins i tot del mateix Daniel Radcliffe, l'actor que va encarnar Harry Potter a les pel·lícules de la saga.El món fantàstic i literari de Harry Potter té centenars de milions de seguidors a tot el món. L'èxit de les històries del jove mag van permetre la seva autora crear tota una saga cinematogràfica, productes de marxandatge, parcs temàtics i turisme al voltant de les localitzacions de les pel·lícules, que van ser claus perquè el personatge es convertís en un dels referents culturals de les noves generacions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor