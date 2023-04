Gairebé 50 persones s'intoxiquen en un restaurant de Girona: queda clausurat fins a nou avís

Restaurant clausurat

investiga una intoxicació alimentària en un restaurant de Girona que ja ha afectat gairebé mig centenar de persones. En concret, han estat 48 comensals els que han patit els efectes de la toxiinfecció. Dos, fins i tot, han requerit ingrés hospitalari. L'establiment està situat al carrerde la capital gironina, segons ha avançat el Diari de Girona. Tots els afectats van iniciar els primers símptomes entrei la causa, segons les primeres investigacions, seria la Salmonel·la.Després d'investigar,ha pogut corroborar que tots ells van admetre haver fet algun àpat en aquest restaurant. Febre alta (superant alguns els 39º), vòmits, diarrea i un dolor abdominal en graus diferents. Es van començar a notificar els casos en diferents centres de salut.L'establiment en qüestiód'intoxicacions el juliol, amb 20 persones i 4 persones ingressades. Ja ha penjat el cartell de tancat,en els pròxims dies.Com a mesura cautelar, l’Ajuntament n’ha suspès l’activitat. Els tècnics de Vigilància Epidemiològica estan investigant el brot. Per fer-ho, s’han enquestat les persones afectades i s'han analitzat mostres de femta, per tal de determinar l’origen de la toxiinfecció alimentària.conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament han realitzat diverses inspeccions a l'establiment per revisar les condicions higièniques i de manipulació, a més de recollir mostres d’aliments, que també estan essent analitzades.. Aquestes mesures es mantindran fins que es disposi de més informació per tal d’avaluar que les condicions de l’establiment no suposen un risc per a la salut pública.

