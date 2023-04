Dos dels atracadors en sèrie d'hotels més perillosos de Barcelona, a presó

Persecució per intentar detenir-los

Dos dels atracadors en sèrie d'hotels més perillosos que han actuat a Catalunya i a Barcelona ingressaran a presó.que haurien arribat a cometre fins a nou atracaments violents en diversos establiments de l'àrea metropolitana de Barcelona.Tots s'han realitzat des de principis d'any, en un període curt de temps. Segons ha explicat la policia catalana, les detencions es van produir el passat divendres 31 de març,Els dos lladres es van enfrontar als policies i van haver de perseguir-los.Segons la informació dels Mossos, els homes. Actuaven amb una motocicleta sostreta de gran cilindrada, duien roba fosca i un casc negre per no ser reconeguts i intimidaven les seves víctimes amb un ganivet de grans dimensions.quan els Mossos van tenir coneixement dels fets. Les indagacions policials van permetre identificar els dos autors dels fets malgrat que ells mateixos havien pres unes fortes mesures de seguretat per evitar ser identificats, localitzats i detinguts.El seu procés de detenció va ser convuls. El passat divendres, els Mossos van procedir a detenir els dos sospitosos en un dispositiu específic que va incloure agents del cos de diverses comissaries de la ciutat i, en el mateix sentit, de diferents punts de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Un cop els van localitzar,i fins i tot van enfrontar-se violentament a la policia i van fer caure una motocicleta dels Mossos. Tres agents van resultar ferits, patint talls profunds als dits i contusions diverses.Els detingutsamb penes pendents de compliment. Un d’ells no va reingressar en centre penitenciari i l’altre estava en règim obert. A banda dels fets investigats, la policia els imputa delictes de conducció temerària, atemptat contra agents de l’autoritat, robatori i furt d’ús de vehicle, lesions, danys, trencament de condemna i conducció sense haver obtingut mai el permís de conduir.

