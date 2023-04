Notícies del 3 d'abril de 2023

22:41 Tres entitats animalistes denuncien Jordà a la Fiscalia de Medi Ambient per l'ús de fosfur d'alumini contra els conills



El Partit Animalista (Pacma), Lex Anima i la Fundació Altarriba han denunciat davant la Fiscalia la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, per l'ús de fosfur d'alumini en carreteres per controlar la superpoblació de conills. Les tres entitats denuncien Jordà per delicte contra el Medi Ambient, en una querella que també s'adreça a Anna Sanitjas, directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del medi del mateix Departament. La denúncia destaca que mentre el Departament concedeix i manté llicències a granges de cria intensiva de conills amb fins cinegètics, s'ha autoritzat el vessament del "verí" a 300 punts de la carretera LV-7041 de Soses a Malcoreig per controlar la suposada plaga.

20:45 El jutge processa Luceño i Medina per l'estafa de les mascaretes a Madrid a l'inici de la plena pandèmia



El jutge Adolfo Carretero, que instrueix l'anomenat 'cas Mascarillas', ha decidit processar els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño pels delictes d'estafa agreujada a l'Ajuntament de Madrid i falsedat documental per la compravenda de material sanitari en plena pandèmia per coronavirus. A la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, s'indica així mateix que Luceño s'enfronta als delictes de falsedat en document mercantil i delicte fiscal. Tot i això, cap dels dos serà processat per delicte de blanqueig de capitals, ja que els acusats "no van intentar ocultar els diners percebuts de les comissions ni van intentar fer-ne desaparèixer".

15:37 Finlàndia s'adherirà formalment a l'OTAN aquest dimarts



El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmat que l'adhesió formal de Finlàndia a l'OTAN es produirà aquest dimarts. En la roda de premsa el dia abans que comenci la reunió de ministres d'Exteriors de l'aliança a Brussel·les, Stoltenberg ha anunciat que dimarts es conclourà el procés d'entrada de Finlàndia. L'aliança té previst escenificar l'adhesió del país en una cerimònia a la qual assistirà el seu president, Sauli Niinistö. En l'acte, s'alçarà la bandera de Finlàndia a la seu de l'OTAN a Brussel·les. El país es convertirà així en l'aliat número 31.

13:59 Vilagrà insta el Parlament a "prendre les mesures que calgui" per a escollir una nova presidència de la cambra



La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha instat el Parlament i els grups a iniciar el que sigui necessari perquè la cambra tingui aviat algú ocupant la presidència amb plenes funcions en substitució de Laura Borràs. "No podem allargar la situació d'interinitat i s'han de prendre les mesures que calguin", ha dit en ser preguntada per la petició de la presidenta de Junts, Laura Borràs, de ser restituïda de les seves funcions malgrat la sentència condemnatòria del TSJC. A més, Vilagrà creu que la decisió dels tribunals "és clara des del punt de vista de fets acreditats", i això l'ha portat a demanar que "tothom estigui a l'altura". "Ara no es donen les circumstàncies perquè Borràs torni a tenir la presidència", ha sentenciat.

13:59 Mena assegura que Catalunya tindrà "un paper central" a Sumar El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat que Catalunya tindrà "un paper central" a Sumar, la nova candidatura liderada per Yolanda Díaz. En una roda de premsa Mena ha posat en valor "l'àmplia presència" dels comuns a l'acte de presentació del projecte aquest cap de setmana i ha insistit que Catalunya "ha de ser un motor de transformació de l'Estat". En ser preguntat per l'absència de dirigents de Podem a la presentació, Mena ha afirmat que no té "cap dubte" que hi haurà "més incorporacions" a la candidatura. En aquesta línia ha dit que cal anar "més enllà" d'unir l'esquerra i que cal "unir tothom que comparteix uns objectius comuns de transformació".

13:57 Els comuns reclamen al PSC i Junts que "rectifiquin" després que la cimera contra la sequera acabés sense acord



El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha reclamat al PSC i Junts que "rectifiquin" després que la cimera contra la sequera del divendres acabés sense acord. Mena ha criticat la "pinça" dels dos partits amb relació a les sancions i ha assegurat que van intentar "fer passar els alcaldes per sobre de les normes que la resa de catalans estan complint". "Els privilegis que volen per als seus alcaldes poden complicar molt l'estiu als catalans", ha dit. Mena ha lamentat que com que la cimera va acabar sense acord "hi continuarà havent barra lliure d'aigua per al turisme massiu mentre els agricultors no poden regar els camps". Precisament per això ha demanat al Govern que "entri en raó" i limiti el nombre de creueristes i la despesa d'aigua.