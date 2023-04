Moià cobrirà tot el consum energètic municipal amb una planta de biogàs

Triplicar les plantes de biogàs a Catalunya

tindrà unaque subministrarà electricitat i calor a tots els equipaments municipals, a l'enllumenat públic, a la companyia d'aigües municipal i els carregadors de vehicles elèctrics locals. El projecte té un cost aproximat de 6,4 milions d'euros i ha accedit a una subvenció del 80% provinent dels fons europeus Next Generation. Es preveu que la planta estigui en marxa a finals del 2025.És tracta d'una planta de biogàs de 9MW de potència i que podrà subministrara tots els equipaments municipals, l'enllumenat públic de tot el municipi, als pous i bombes d'impulsió de la companyia d'aigües municipal, que permetrà canviar tota la flota de vehicles municipals per elèctrics i alimentar tots els carregadors depúblics del municipi.El consum de tots aquests serveis i l'energia que necessita la planta per poder funcionar representa el 80% de la producció, el 20% restant servirà per subministrar a la població i les industries de Moià a través d'unaSegons l'Ajuntament de Moià, aquesta planta de biogàs també permetrà impulsar l'economia local i comarcal ja que s'alimentarà de purins que poden contaminar els aqüífers, els fangs de les depuradores tant municipal com privades, els residus de les indústries alimentaries, la fracció orgànica municipal i les restes de podes i fracció verda.D'aquesta manera, es dona una oportunitat alsque són molt cars de gestionar i els convertim en un actiu energètic. El producte resultant del procés anaeròbic del digestor és un excel·lent fertilitzant per a l'agricultura. "Els somnis hi són per fer-los realitat. Moià serà verd i sostenible o no tindrà futur i volem que en tingui", assegura l'alcaldeL'anunci del projecte de Moià ha coincidit amb la presentació del pla biogàs 2023-2030 . Elpretén passar de les actuals. A més, pretén que almenys un 60% de les noves instal·lacions estiguin connectades a la xarxa a partir de la transformació del biogàs en

