L'atur cau a Catalunya: gairebé 3.000 persones menys sense feina aquest març

Record de cotitzacions

Bones notícies per a lesha caigut a Catalunya en el darrer mes de març,sense feina (un 0,85 menys respecte el mes de febrer). En total, al país encara hi ha unes 348.301 persones a l'atur, segons les dades publicades aquest matí de dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.Les dades són encara millors si es comparen amb les del març de 2022. Segons el ministeri, l'atursense feina respecte de l'any passat, el que suposa un descens del 6,24%. Després del sotrac dels primers mesos d'hivern pel final de la campanya de Nadal, el món del treball acostuma a repuntar al març, afirmen des de l'ACN.Segons els registres del Ministeri de Treball i Economia Social,i s'ha tornat a marcar el total més baix des del 2008 en un mes de març. En aquell moment, hi havia 291.640 persones sense feina apuntades als serveis d'ocupació.De la mateixa manera, les afiliacions han batut un rècord, la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004. L'afiliació ha crescut en aquest mes en els últims quinze anys, a excepció del 2009, en plena crisi financera, i del 2020, just després de l'esclat de la pandèmia de covid.

El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al febrer, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb un descens del 2,45% i a Tarragona, on ha baixat un 2,1%. També s'han registrat menys aturats a Lleida (-0,93%) i a Barcelona (-0,43%).



A la resta de l'estat espanyol, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha baixat en 48.755 persones al març (-1,67%) respecte al mes anterior, fins a un total de 2,86 milions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor