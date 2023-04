Descarrila un tren als Països Baixos: almenys un mort i 30 ferits en l'accident a l'oest del país

Sonat accident a la zona oest delsmés han resultat ferides després que descarrilés un tren de passatgers en xocar amb equips de construcció que es trobaven a la via al municipi de, entre laSegons les autoritats,. Els ferits greus han estat traslladats a hospitals, mentre que més d'una desena han rebut atenció mèdica al lloc dels fets. Per ara, no s'ha informat si es pateix per la vida de més persones que han estat rescatades dels combois.Les autoritats locals han informat el tren accidentat és un interurbà, que, en el qual viatjaven entre cinquanta i seixanta persones, segons ha informat el canal de televisió ENS. Diversos dels vagons es troben fora de les vies i el trànsit de trens s'ha suspès. A més, un dels vagons s'ha incendiat i els Bombers han aconseguit extingir el foc per complet.

