Japó celebra el dia del penis amb una gran rua

Un penis rosa gegant ha encapçalat la gran rua que ha recorregut la ciutat japonesa deaquest diumenge, amb motiu del dia del penis, que se celebra el primer diumenge d'abril. Es tracta del, que està dedicat als genitals masculins i la fertilitat.La festivitat té un origen religiós, xintoista concretament. El segle XVII, XVIII i XIX, en l'anomenat, les persones que es dedicaven a la prostitució resaven als déus en el, per demanar-los protecció davant lesEn ple 2023, però, els veïns i turistes han saltat al carrer per formar part d'una desfilada dedicada aper lluitar contra aquestes malalties. Tots, amb marxandatge en forma de genital masculí: clauers, piruletes... I els qui encara no en tenien, s'han afanyat a aconseguir-ne als comerços locals.

