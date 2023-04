Twitter canvia de logotip per sorpresa: adopta el de la criptomoneda Dogecoin i dispara el seu valor

Aquest dilluns, l'ocell blau característic deha donat pas alque representa la criptomoneda, coneguda per ser un simple mem, fins ara, sense valor. La substitució ha arribat sense avisar ino s'ha pronunciat al respecte, fet pel qual regna la incertesa i les incògnites augmenten per moments. De la mateixa manera que el valor de la moneda digital.Musk manté una estreta relació amb les criptodivises, de les quals és un ferm defensor i ha impulsat quan li ha interessat. Per això, no es descarta que es tracti d'un moviment tàctic del magnat -tot i que les explicacions podrien ser moltes. Amb tot, però,La volatilitat del mercat de les criptomonedes és de sobres coneguda i Musk hi juga constantment. De fet, el 2021 va aconseguir duplicar el valor d'aquesta mateixa moneda després de fer una piulada amb una imatge del "" de. El mateix va fer amb altres divises com, quan va insinuar que l'acceptaria com un mètode de pagament a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor