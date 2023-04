L'Espanyol es compromet a entregar els aficionats que van protagonitzar els incidents racistes a Montilivi

El derbi català que va enfrontar diumenge eli l'va deixar imatges lamentables a les grades, amb incidents entre ambdues aficions i càntics racistes i xenòfobs per part dels desplaçats periquitos. Aquest dilluns, gairebé 24 hores després, l'Espanyol ha trencat el silenci i ha emès un comunicat rebutjant qualsevol forma de violència, xenofòbia i racisme dins i fora dels terrenys de joc.Per això, s'ha posat a disposició delsperels seguidors que van protagonitzar aquests fets i s'ha compromès a. A més, ha anunciat que es reserven el dret a personar-se o emprendre accions judicials com a part perjudicada. "", reitera l'escrit.Per la seva banda, el Girona ha lamentat que el reforç del dispositiu de seguretat desplegat amb motiu del partit no fos suficient i s'ha disculpat amb els aficionats blanc-i-vermells que van haver de marxar de la zona propera a la cantonada visitant. Alhora, han anunciat que s'agafen el succés com "", perquè "" a Montilivi.

