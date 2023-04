El PSC impulsa una reforma del reglament del Parlament amb «l'objectiu únic» d'apartar Borràs

Nou moviment delper prendre la iniciativa en el cas de Laura Borràs i posar fi a la situació d'anormalitat que viu la presidència del. Segons ha anunciatprimer secretari dels socialistes, en un consell nacional extraordinari aquest dilluns a la tarda, demà a primera hora els socialistes registraran unaper reformar el reglament de la cambra catalana amb "" d'acabar amb la interinitat, una situació, quan els membres de la mesa van suspendre Borràs de la presidència tan aviat com se li va obrir judici oral per delictes vinculats a la"Fixarem en quins casos i de quina manera es poden cessar els membres de la mesa, la seva presidència, i membres de les comissions", ha explicat Illa davant de les bases socialistes, si bé no ha entrat en els detalls de la mesura impulsada ad hoc pel cas Borràs. Ara bé, ja ha fet una crida a la responsabilitat de la resta de formacions i la seva "" per tal que la proposta tiri endavant amb rapidesa. "Demanem col·laboració. Volem que sigui una tramitació ràpida, enllestida abans que acabi el mes d'abril, no es poden posar lesper sobre de ningú", ha afegit el primer secretari dels socialistes.La sentència de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació a Borràs pel cas de contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes es va fer pública el dijous. Durant aquella jornada, de Borràs , i li van demanar que s'aparti., i sense una renúncia explícita, a hores d'ara no hi ha cap manera d'apartar-la fins que la Junta Electoral Central intervingui o bé la sentència sigui ferma. "Ja n'hi ha prou d'espectacles", ha afegit Illa durant el consell nacional del PSC, en la qual també s'ha atribuït la responsabilitat, com a primer grup de l'oposició, de posar fi a una situació que s'allarga durant massa temps.Després d'aquest moviment del PSC, caldrà veure ara quina decisió prenen els partits de l'oposició, i si avalen o no la reforma del reglament proposada pels socialistes. Aquest dilluns s'ha protagonitzat una nova jornada de retrets entre ERC i Junts., portaveu dels republicans, ha acusat els seus exsocis de no havermalgrat haver canviat les sigles -en referència a Convergència. Des de Junts, en resposta, s'hanels han acusat de "desviar l'atenció" pels seus pactes gratuïts amb Sánchez.

