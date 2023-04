Aragonès es compromet a obrir les delegacions «que calguin» per impulsar l'acció exterior

El president de la Generalitat,, ha defensat l'acció exterior com una "prioritat" de l'executiu i ha assegurat que Catalunya "torna a tenir una presència internacional destacada". "Obrirem lesi destinarem els enviatsper defensar els interessos de Catalunya", ha subratllat Aragonès en una atenció als mitjans prèvia a la reunió del Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, on el Govern ha presentat aquest dilluns el Pla d'acció exterior 2023-2024. Al seu torn, la consellera d'Acció Exterior,, ha insistit que, per ara, l'objectiu de l'executiu és "consolidar" les actuals vint oficines a l'estranger, però ha afirmat que hi ha "vocació de seguir amb l'expansió".Ara com ara, el Govern compta amb vint delegacions a l'exterior, de les quals tretze estan plenament operatives i set s'estan posant en funcionament. Precisament, aquest dimarts l'executiu aprovarà el nomenament de la nova delegada ai, pròximament, es posarà en marxa la delegació a tal com va anunciar Aragonès fa unes setmanes en el seu viatge per l'Amèrica del Sud . Serret ha subratllat aquest dilluns que l'actual prioritat en matèria exterior és consolidar les vint oficines i "donar-los eines i recursos". Tanmateix, la titular d'Acció Exterior ha afirmat que "quan es consideri convenient" s'obriran noves delegacions "d'acord amb la necessitat de l'acció de Govern i dels agents econòmics i socials".Precisament, Aragonès i Serret han presentat el pla d'acció exterior de l'executiu per als pròxims tres anys davant del Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, un òrgan que agruparepresentants de l'acció exterior catalana, com ara ens locals, entitats i organitzacions de la societat civil. En aquest sentit, la titular d'Acció Exterior ha defensat que el consell "explicita" que el Govern "ho vol fer tot amb consensos".Tal com ha detallat Aragonès, les línies del Govern quant a acció exterior passen per tres àmbits. En primer lloc, "blindar" elal desenvolupament. En segon lloc, consolidar la xarxa de delegacions i complementar-la amb la figura dels enviats del Govern. I, finalment, reforçar les relacions a Europa i, en especial, a la conca Mediterrània. En l'atenció als mitjans d'aquest dilluns, Pere Aragonès ha fet valdre que en els dos anys de legislatura, entre d'altres, ha aconseguit reprendre després de set anys les relacions amb la Comissió Europea , amb reunions amb el vicepresident de l'organisme,, el comissari de Justícia,, i el comissari europeu de Mercat Interior,

