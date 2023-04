Un nou xoc entre el Govern i l'executiu espanyol deixa la B‑40 en l'aire tot i el pacte dels pressupostos

Un pacte amb tres potes

La consellera de la Presidència,, ha advertit aquest dilluns alque "en cap cas es pot pretendre"amb diners de la disposició addicional tercera. En un acte des de la Seu d'Urgell, ha remarcat que el finançament i la intenció del ministeri de Transports d'–Sabadell, Castellar i Terrassa- són els dos principals esculls per tancar el pacte. La consellera ha indicat que el Govern i l'executiu espanyol segueixen intercanviant-se documents un cop passat el termini inicial d'acord, el 31 de març.Vilagrà ha destacat que en els primers documents enviats pel ministeri de Transports liderat peres mencionaven municipis "fora de la Ronda Nord" i que això "no era el que estipulava l'acord pressupostari". A banda d'això, es plantejava que el projecte fos finançat amb diners de la disposició addicional tercera. "En cap cas es pot pretendre que la B-40, de matriu estatal, la paguem d'aquesta manera", ha avisat. Fonts del Ministeri de Transports han reiterat aquest dilluns que els 200 milions d'euros consignats per a la B-40 han d'anar a càrrec de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que estableix que. "Si no l'utilitzem per a infraestructures, serà que no hi ha dèficit", han ironitzat.Amb tot, el govern presidit per Pedro Sánchez ha lamentat la manca d'acord amb la Generalitat. Un altre punt d'enfrontament entre els dos executius és en la presència de Transports en la comissió de seguiment del conveni. No obstant això, la ministra,amb el PSC perquè és una infraestructura "necessària" i ja es va arribar a una entesa amb els municipis afectats i en la transferència de fons a la Generalitat.Així s'ha expressat Sánchez aquest dilluns en presència del conseller de Territori,, coincidint amb l'inici dels treballs de perllongament de les andanes de l'estació d'Arc del Triomf . La ministra ha recordat que ja se sabia que l'executiu transferiria els fons a la Generalitat i que el govern espanyol seria present a la comissió de seguiment. "El Ministeri ha de treballar aquesta proposta", ha indicat. Al seu costat, Fernández ha admès que les discrepàncies estan en el model de la via i sobre el finançament. Pel govern espanyol, és una actuació que caldria finançar amb recursos de la disposició addicional tercera mentre que la Generalitat opina que ha de ser a part. Així mateix, pi també ha confiat a arribar a una entesa "en els termes acordats".L'acord sobre la B-40 era una de les tres condicions que el PSC va posar sobre la taula per aprovar els comptes, juntament amb l'ampliació de la capacitat de l'aeroport del Prat i el Hard Rock . Actualment,fins a la B-124, a Castellar del Vallès, i hauria de permetre treure "milers de vehicles" d'aquests nuclis.El govern espanyol compara aquesta obra amb lade Barcelona, una via que permetria connectar dos nuclis importants com les dues capitals vallesanes i que alhora podria servir com a via de pas. A més a més, sosté que serviria per unir dues infraestructures ara infrautilitzades com lai on mor ara la, a Terrassa.Segons fonts properes a l'executiu de Sánchez, la darrera proposta que va enviar a la Generalitat va ser dijous al vespre. Tot i haver superat el 31 de març, destaquen quei asseguren que es mantenen "oberts" a continuar parlant. En qualsevol cas, reclamen que les demandes del Govern no "hipotequin" futurs desenvolupaments de la via. "Ens equivocaríem molt", apunten. D'altra banda, fonts del govern espanyol denuncien que la Generalitat els vol deixar fora de la coordinació dels treballs quan el mateix Pla Específic de Mobilitat del Vallès especifica que hi han de ser totes les administracions.

