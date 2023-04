Una processó de Setmana Santa accidentada: la Verge del Rocío, en flames

Arde la Virgen del Rocío durante la procesión



📹 Vélez, Málaga pic.twitter.com/iNvkxOzN1R — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 2, 2023

Les processons de Setmana Santa d'aquesta Andalusia han deixat una imatge destacada: laen flames a la localitat de, a tocar de Màlaga. Lai la comunitat autònoma sencera van quedar consternades per l'accident, provocat per un ciri que es va precipitar sobre la verge i aquest dilluns, l'ajuntament del municipi ha anunciat que col·laborarà per finançar els costos de la restauració.Ho farà amb una ajuda directa, amb les despeses que suposi restaurar la imatge del tron ​​dedesprés de l'incendi que va patir durant la sortida processional aquest passat Diumenge de Rams. L'alcalde,i la resta de membres de l'equip de govern municipal, han tractat aquesta proposta amb caràcter d'urgència per col·laborar amb els germans i germanes d'aquesta confraria un cop siguin valorats pels experts els danys patits a la "", obra del sevillài que data del 1980, el mantell i la resta d'elements ornamentals del tron.Concretament, aquest Diumenge de Rams, només vint minuts després del començament de la desfilada processional d'aquesta confraria, una espelma del tron ​​de la verge es va trencar i va provocar un incendi, que va ser sufocat pocs minuts després de la ràpida intervenció dels presents, amb l'ajuda d'extintors i la col·laboració també de la

