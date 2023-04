Junts es regira contra ERC i esquiva la polèmica amb Oranich per la condemna a Borràs

Un escó en perill

Dards contra ERC i silenci sobre. Aquesta és la fórmula que ha utilitzat aquest dilluns el portaveu de Junts,, per referir-se a la polèmica generada per la condemna per corrupció contra, presidenta del partit, pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aquest matí, la portaveu dels republicans,, ha acusat Junts de "no haver fet net" dels casos de corrupció de l'antiga Convergència , i ha demanat a Borràs que prengui decisions per acabar amb la interinitat al. Davant d'això, Rius ha acusat ERC de voler "desviar l'atenció" dels pactes "gratuïts" amb Pedro Sánchez, inclosos els pressupostos de la Generalitat, que s'estan "incomplint" perquè la Ronda Nord continua encallada. El, de fet, era una de les contrapartides del PSC per aprovar els comptes.Crítiques als republicans al marge, Rius ha passat per sobre de les paraules que ha anat deixant anar, presidenta de la comissió de garanties de Junts i partidària de substituir Borràs al capdavant del Parlament. El portaveu, de fet, no s'ha desmarcat ni un mil·límetre de la roda de premsa que va protagonitzar, secretari general de la formació, poques hores després de fer-se pública la condemna a Borràs. "Ha estat un procediment judicial ple d'irregularitats, de principi a final", ha remarcat Rius, en referència al judici a Borràs. La condemna ha estat dei tretze d'inhabilitació.Oranich va alertar divendres que ella ja hauria plegat , de manera que s'anticipa un xoc quan hi hagi sentència ferma. Perquè és la comissió de garanties qui ha de decidir sobre el càrrec de Borràs, i perquè no tothom li compra el relat de "persecució política" que ha exhibit amb la sentència a la mà. Més exigència per aTurull en la gimnàstica de la unitat que ha practicat des que va aterrar a la sala de màquines de Junts, i més munició per als qui representen els sectors més diferenciats del partit. Oranich ja va ser objecte de crítiques a les xarxes socials després de parlar al Cafè d'Idees sobre el cas Borràs, perquè no tothom li perdona que fos exigent amb-escuder de la presidenta- amb la investigació interna sobre la intimidació a una periodista del FAQS. Les advertències per no concedir més entrevistes no van fructificar, perquè l'endemà Oranich va atendre la trucada d'El Suplement.Ciutadans ja ha demanat executar la sentència sense que sigui ferma, de manera que sobre la cambra hi torna a planar l'ombra dels casos dei de, que van perdre la condició de diputats abans que el Suprem es pronunciés per ordre de la JEC. En aquest cas, a banda, tot és més complicat: Borràs és nominalment presidenta del Parlament, però està suspesa de les seves funcions des del juliol, quan es va obrir judici oral. No se l'ha substituït, però en cas de deixar de ser diputada caldrà abordar com es respon. ERC defensarà ladel Parlament tot i que aquest cas estigui vinculat amb la corrupció. Els republicans també consideren que el relleu en la presidència de la cambra haurà de servir per refer la "unitat independentista", malmesa -sense remei, per ara- des que Junts va sortir del Govern.El cas també afecta el futur de Junts. Borràs va arrasar en les primàries celebrades la tardor del 2020 per escollir qui lideraria la llista de Junts a la presidència de la Generalitat. Menys de tres anys després, si no hi ha sorpreses al Suprem i la condemna és ferma, no tindria opcions de repetir. L'aplicació de la reforma del codi penal ha fet que el nom de-ara ja sense inhabilitació- aparegui com un dels possibles candidats, pel seu passat com a represaliat i per la seva capacitat d'entesa amb tots els actors de l'independentisme. I en l'horitzó també hi ha, exconseller d'Economia i un dels més sol·licitats a l'hora de presentar candidats de cara a les municipals. Fins a la tardor, però, aquest debat no aterrarà amb totes les conseqüències. La sentència dura ha comprat -paradoxalment- temps a Borràs, però el calendari ja no el marca ella. I tampoc el to de les crítiques, tant dins com fora del partit.

