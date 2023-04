La comissària Rosa Bosch serà la número 2 dels Mossos

Elnomenarà la comissàriacom a número 2 delsaquest estiu, tal com ha explicat el conselleren una entrevista a Europa Press. Concretament, ocuparà el càrrec de sotscap executiu del cos, per sota del comissari en cap,, màxim responsable dels Mossos des de la destitució de Josep Maria Estela. Aquest càrrec s'ha creat arran del decret d'estructura del cos , presentat fa unes setmanes, i Elena ha ressaltat que permetrà que el sistema "no sigui tan jeràrquic", un dels objectius des que va arribar a la conselleria.Bosch ja era membre de la prefectura des que es va rellevar el major dels Mossos,. De facto, ja exercia com a número 2 amb Sallent al capdavant, però a partir de l'estiu això es formalitzarà amb el nomenament per part d'Interior. El Departament sosté que vol una cúpula coral, no tan vertical, i aprofundir en la feminització del cos. Només hi ha un 21% de dones al cos de Mossos, mentre que a la societat les dones són la meitat. "Si vols servir bé a una societat, t'hi has d'assemblar", ha dit Elena. Quan va assumir el càrrec, hi havia tres dones comissàries i ara, amb els darrers nomenaments, n'hi haurà set.A l'estiu hi haurà més canvis a les diferents. Arribaran 12 intendents nous que ara estan en pràctiques i als quals se'ls assignaran noves destinacions. El nou decret de reestructuració de la Direcció General de la Policia defineix la nova estructura dels Mossos, amb un reforç dels comandaments —n'hi haurà 109 més— i dels àmbits que depenen directament del director general de la Policia, i canvis també a la prefectura per enfortir el model de policia territorial. Són els eixos en què es basa la nova organització dels Mossos i que es concretarà a partir de l'estiu.

