La curiosa prova de seguretat que hauran de passar a partir d'ara els cotxes nous

Austràlia ha començat a fer una prova per mesurar la seguretat dels cotxes en cas d'inundacions. La presidenta de l'organisme governamental especialitzat en la matèria,de l'ANCAP, ha explicat que la mesura s'ha adoptat aquest mateix gener després de les fortes riuades que va patir el país l'any passat. “La resposta després d'un accident és un element crític per. Els sistemes de seguretat requereixen que els dispositius electrònics del vehicle continuïn operatius tot i estar submergits, de manera que les portes i finestretes dels automòbils puguin obrir-se”.Quedar atrapat en el vehicle durant unaés, possiblement, una de les coses més angoixants que algú pot viure. Quan plou intensament, conduir per una zona on s'acumula molta aigua pot ser perillós. En aquest sentit, és importantal volant. Sobretot és important saber que el millor que podem fer quan creiem que la nostra vida està en perill és parar. Així i tot, hi ha conductors i conductores que no saben detectar quan estan en aquesta situació i acaben veient com els voltants del seu cotxe s'envolten d'aigua.De fet, hi ha tota mena de contingut audiovisual que corren per lesque mostren com existeixen persones que continuen endavant amb la marxa tot i veure un gran volum d'aigua acumulada. En els casos més extrems, l'aigua acaba engolint el vehicle mentre els seus ocupants intenten escapar-ne. L'objectiu d'aquesta prova pionera és veure com són d'útils els cotxes en aquesta situació,i puntuar-ho perquè els compradors i compradores ho sàpiguen. Fins ara, cap organisme de seguretat , ni l'Euro NCAP a Europa ni l'NHTSA als Estats Units, s'ho havia plantejat.Més concretament, el que analitza la prova és si les portes i finestres es poden obrir correctament en cas d'inundació. L'organisme també exigeix a les marques de cotxe que incorporin en el manual d'ús unes instruccions per si aquest mètode per escapar no funciona. S'haurà de detallar, per exemple,. I tot i que a Europa ha descartat, per ara, que els automòbils del continent passin aquest examen, sí que ha admès que seguirà els resultats que se'n vagin derivant.

