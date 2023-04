Presó per l'home que va colpejar una jove al cap amb una pedra per agredir-la sexualment al Poble Espanyol

Un jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per a l'home que hauria colpejat, violat i robat una noia prop d'una discoteca del Poble Espanyol de Barcelona. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra dijous passat a l'Hospitalet de Llobregat, en el marc d'una investigació per agressió sexual, robatori i lesions, segons ha avançat El País.



La víctima de l'agressió sexual al Poble Espanyol de Barcelona la matinada del 10 a l'11 de març -la primera de les dues que va haver-hi aquell cap de setmana- va ser colpejada amb una pedra al cap. Fonts pròximes al cas han explicat que, després de l'agressió, la noia va tornar per demanar ajuda a la discoteca Input, on havia estat de festa, i allà la va atendre el director del local, abans de ser traslladada a l'hospital.

L'agressió va ocórrer al voltant de les 5:00 de la matinada dins del recinte del Poble Espanyol, en un carrer fosc, i la víctima és una. A la zona hi ha càmeres de seguretat i fonts delsd'Esquadra van explicar que mantenen oberta la investigació del cas. La causa s'investiga al Jutjat d'Instrucció número 31 de la capital catalana i, de moment, no hi ha cap detingut pel cas.