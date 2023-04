A presó el hacker de 19 anys que va robar i vendre les dades de més de 500.000 ciutadans

Alcasec, una vida de luxes

L'ha acordat aquest dilluns presó provisional, comunicada i incondicional per un delicte continuat de revelació de secrets per a(J.L.H.R.), el hacker de 19 anys i presumpte autor del ciberatac al-la xarxa de telecomunicacions que connecta els òrgans judicials amb altres institucions de l'Estat- el mes d'octubre de 2022. Els investigadors consideren que després de robar, l'acusat va procedir a monetitzar-les, venent-les a terceres persones.En la resolució del magistrat, s'indica que, en la compareixença, el jove ha reconegut els fets que se li imputen. Calama segueix així el criteri de la fiscal encarregada del cas,, que havia interessat la presó provisional davant del risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva. El hacker va ser detingut per lael divendres 31 de març, coincidint amb l'entrada i registre al seu domicili i a un local on operava a Madrid.Segons la denúncia que va originar la investigació i que recull el jutge a la seva interlocutòria, entre el 18 i 20 d'octubre del 2022, el detingut va accedir a través de les claus de dos funcionaris de l'al PNJ, que es gestiona des del, i des d'allà, a la base de dades de "comptes ampliats" de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.El jove es feia dir el pseudònim d'"" i, en una entrevista concedida al canal de Youtube, va afirmar ser el creador i propietari de la base de dadeson, segons diu, hi ha emmagatzemades dades del 90 % dels ciutadans de l'Estat. Es dona la circumstància que en aquest mateix servidor, els investigadors van trobar documentació personal del jove, fet que els va permetre confirmar que és ell qui el gestiona.En la seva interlocutòria, el jutge explica que els fets investigats constitueixen un, que té previst una sanció més severa quan les dades personals que es difonen revelen o se cedeixen a tercers amb fins lucratius. Al detingut se li podria imposar una pena superior a 5 anys de presó.Calama argumenta que hi ha risc de fugida en atenció a la possible pena que se li pot arribar a imposar, ja que l'investigat té dipositades "importants quantitats deque li permetrien disposar de liquiditat suficient per residir a qualsevol lloc del món, eludint l'acció de la justícia espanyola". A més, el magistrat entén que amb la presó, s'impedeix que destrueixi proves manipulant repositoris informàtics on té dipositats les dades objecte de la seva activitat delictiva. Afegeix que també hi ha risc de reiteració delictiva.Amb tot, la policia afirma que el detingut duia una vida de luxes impròpia d'algú de la seva edat i sense activitat laboral: feia viatges cars, vestia marques exclusives, freqüentava locals d'oci i restauració exclusius i, fins i tot, conduïa un vehicle de gamma alta. "Gran part de la seva activitat il·lícita la monetitzava a través d'unamitjançant serveis mescladors -mixers- de criptomonedes, impedint el rastreig per la ruptura de l'enllaç entre els fons i el destinatari", explica la interlocutòria, abans d'afegir que la magnitud dels ciberatacs i la ingent quantitat de dades personals sensibles converteixen aquest subjecte "en una".

