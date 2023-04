Beques per impulsar el talent de joves investigadors

Impulsar i atreure talent

Acte d'entrega de les beques a investigadors de doctorat i postdoctorat. Foto: Fundació «la Caixa»

D'on provenen els becaris?

Programa de beques de doctorat INPhINIT Dotació total per beca: 122.592 euros

Durada: 3 anys

Sol·licituds rebudes: 1.485

Beques concedides: 65

Àmbits d'estudi: totes les disciplines



On es veuen d'aquí a 10 anys? Responen alguns dels investigadors que han rebut la beca doctoral en aquest vídeo.



VÍDEO DOCTORATS https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PjvJ77ZMHWM&embeds_euri=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fmail.google.com&feature=emb_logo

Programa de beques Postdoctorat Junior Leader Dotació total per beca: 305.100 euros

Durada: 3 anys

Sol·licituds rebudes: 557

Beques concedides: 40

Àmbits d'estudi: ciències de la salut i de la vida, tecnologia, física, enginyeria i matemàtiques



Com pensen impactar en el futur? Responen alguns dels investigadors que han rebut la beca postdoctoral en aquest vídeo.



VÍDEO POSTDOCTORATS https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=5zhRRE8tJFU&embeds_euri=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fmail.google.com&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title



Una inversió de 363 milions d'euros en beques

El talent necessita suport. I moltes carreres de joves investigadors poden quedar truncades si no compten amb els recursos per continuar avançant. Per evitar-ho, ladisposa d'un, el més important d'Europa per part d'una entitat privat. Aquesta convocatòria beneficiarà, dels quals una quarantena són catalans o estan vinculats a universitats catalanes , amb una dotació total de més de 20,2 milions d'euros.Lesde la Fundació ”la Caixa” tenen el doble objectiu de donar suport a joves talents perquè duguin a terme la seva recerca a l'estat espanyol o Portugal i, al mateix temps, atraure investigadors estrangers a les seves universitats i centres de recerca., dels quals deu investiguen a centres de Catalunya i un ho fa en un centre d’Alacant. A més,d'arreu de l'Estat i de la resta d'Europa i del món que duen a terme els seus projectes de recerca a universitats i centres de recerca catalans.Aquestes convocatòries els. En el cas de les beques de doctorat, es reforcen qüestions com la comunicació científica, el benestar emocional de l’investigador, el lideratge i les oportunitats de finançament. D’altra banda, en les beques de postdoctorat, aquesta formació potencia la carrera científica independent com a opció de futur professional i fomenta la innovació i el lideratge.“El finançament de la ciència i la tecnologia és fonamental perquè el coneixement humà no es quedi aturat, per poder anar més enllà i proposar noves solucions a vells problemes o a nous reptes. El futur que ve està en mans de persones com aquests becaris, amb un gran potencial com a agents del canvi, com a cocreadors d’un futur en el qual la llarga llista de desafiaments globals que hi ha sigui cada vegada més curta”, assegura, directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”.El programa de beques de la Fundació ”la Caixa” és, tant pel nombre de beques convocades com per la varietat de les disciplines. Cada becat del programa de doctorat rebrà uns 122.000 euros en tres anys mentre que els de postdoctorat arribaran als 305.000 euros. D'aquesta manera, l'entitat destinarà. Ambdós programes han estat cofinançats per la Comissió Europea a través de l’Acció Marie Skłodowska-Curie COFUND en el context del programa marc Horizon 2020.Dels 105 becaris seleccionats en aquesta edició onze són catalans , 41 de la resta de l'Estat i 53 estrangers. Destaquen els italians (17), però també Portugal (5), mentre que n'hi ha tres d'Alemanya, Brasil, Estats Units, Mèxic i Regne Unit. S'han seleccionat entre unes 2.000 sol·licituds, 1.485 per al programa de doctorat i 557 per al de postdoctorat.Les beques atorgades s’han distribuït entred'arreu de la península Ibèrica. Pel que fa a les especialitats, la biologia molecular encapçala la llista amb 11 becaris; la segueixen la química física, l’enginyeria biomèdica i la biologia matemàtica i computacional amb 5 becaris, i la física teòrica i matemàtica, l’astronomia i astrofísica i la neurociència amb 4 becaris cada una.Eldata del 2017 i dedel 2018, però prové de la transformació del destinat a realitzar estudis de màster que s'havia creat el 2005. Tanmateix, l'aposta de la Fundació “la Caixa” per donar suport a les carreres d'excel·lència: el 1982 va arrencar el programa de beques per fer els estudis als EUA i dos anys després es va ampliar a altres països.VÍDEO HISTÒRIA BEQUES https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=ZRnJaEgCtfc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fmail.google.com&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_titleDes d'aleshores, s'han concedit un total de:beques de graubeques de postgrau a l'estrangerbeques de màster i postgrau a Espanya i Portugalbeques de postdoctorat a Espanya i PortugalInversió total: