El Govern rema a favor dels mundials de piragüisme 2027 als Pirineus: «Són una oportunitat turística»

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha presentat aquest dilluns la candidatura de la Seu d'Urgell i Sort per acollir els Campionats del Món de Piragüisme ICF 2027, que el Govern defineix com una "oportunitat" per a l'esport a Catalunya i pel turisme esportiu al Pirineu, a més de posar en valor l'experiència de més de 50 anys en l'organització de competicions. Vilagrà ha assegurat que el projecte "beneficiarà al país sencer" i ha destacat que pretén deixar un "llegat" i promocionar tant l'esport d'elit com la base i l'esport femení.



Està previst que la candidatura guanyadora per acollir els campionats del món es doni a conèixer el pròxim 29 d'abril a Budapest. Mentrestant, Vilagrà ha explicat que el 2019 ja hi va haver una "experiència prèvia molt reeixida" i que això demostra una "garantia d'èxit". A més, ha defensat que l'impuls de l'esport al Pirineu contribueix a la diversificació de la seva economia, ja que n'és un "motor". Així, ha posat com a exemple la implementació dels estudis d'INEFC a la Seu d'Urgell fa dos cursos acadèmics i ha detallat que "aviat" es podran dur a terme en un nou edifici.

Per la seva banda, l’alcalde de la Seu,, ha recordat que la candidatura té moltes possibilitats de guanyar: "Un dels nostres rivals és-l'altre és-, que té més de 2 milions d'habitants. Entre Sort i la Seu no arribem a 15.000, però". Al seu torn, l'alcalde de Sort,, ha destacat: "Un dels nostres grans potencials és que incorporem tot el territori del Pirineu, amb uns". Unes declaracions que el president de la Federació Espanyola de Piragüisme,, ha subscrit totalment.

