Aquestes són les pitjors aerolínies amb què pots volar, segons l'OCU

Una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris () entre clients de línies aèries ha situat la irlandesa Aer Lingus com la companyia amb el menor grau de. L'acompanyen altres operadores com Wizzair, Ryanair o Vueling. En l'altra cara de la moneda estan Luxair, Emirates, Qatar Airways i Binter Canarias, que lideren la classificació.Entre elshi destaquen la puntualitat, el preu, el menjar o la gestió de l'equipatge. Des de l'OCU afegeixen que el problema més usual són els retards a l'arribada, que van afectar un 19% dels entrevistats i el segon, la cancel·lació del vol. Tanmateix, l'entitat denuncia quei van perdre la possible indemnització."Després de les severes restriccions de mobilitat el 2020 i les mesures de prevenció de contagis el 2021, l'any passat va suposar la tornada a una certa normalitat. Tot i això, no totes les companyies aèries han tornat amb la mateixa qualitat del servei", ha explicat l'OCU en un comunicat. La seva enquesta recull l'experiència dei 37 aerolínies.Des de l'entitat de consumidors recorden que la indemnització per pèrdua d'equipatge pot assolir els, mentre que per un retard l'import pot pujar a 600 euros, igual que per la cancel·lació del vol o la denegació d'embarcament. Tot i això, reconeixen que gran part dels incompliments no són denunciats entre els viatgers. És el cas, per exemple, dels afectats pels retards: només reclama un 20%.

