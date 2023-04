Revelen el gran benefici per a la salut de les criatures que viuen amb gats i gossos

Desgranant els resultats

Darrerament, leshan crescut en els països desenvolupats. Més d'un de cada 10 nens i nenes en tenen i aquesta és una dada que està en augment. Un recent estudi fet a Àsia ha apuntat que estar en contacte ambdurant el desenvolupament fetal i en la primera etapa de la infantesa fa ser menys propens a tenir al·lèrgia . La recerca s'ha publicat a la revista PLOS ONE i ha estat liderada per, del Centre Regional de Fukushima per l'Estudi del Medi Ambient i la Infància del Japó.Aquesta no és la primera investigació que apunta cap aquí, altres estudis també havien suggerit una possible relació entre l'exposició a gossos i animals de granja durant l'embaràs i la primera infantesa i la reducció d'al·lèrgies alimentàries.En aquest cas, 66.215 nadons han participat en la recerca. Al voltant del 22% van estar exposats a animals durant el seu desenvolupament fetal, sobretot a gossos i gats. Els resultats han demostrat que els nens i nenes exposats a gossos eren significativament menys propensos a patir al·lèrgies a. En canvi, els nens en contacte amb gats eren significativament menys propensos a tenir al·lèrgies a l'ou,. I una dada sorprenent: les criatures exposades a- un 0,9 % de la mostra- van tenir una incidència significativament més elevada d'al·lèrgies als fruits secs.Tot i les conclusions de l'estudi, els i les investigadores no poden concloure amb certesa si éso no aquesta relació entre exposició a gossos i gats i la baixa tendència a tenir al·lèrgies. Així i tot, sí que animen a apuntar cap aquí

