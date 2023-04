L'Espanyol destitueix Diego Martínez i aposta per l'exjugador Luis García

enfront del Girona per 2 gols a 1 aquest dissabte ha estat la que ha dictat sentència definitiva per a l'entrenador blanc-i-blau, que ha estat destituït oficialment del càrrec aquest dilluns.ja no ha pogut esperar més per veure resultats i ha pres una decisió definitiva per evitar veure com el club que presideix baixadivisió., un vell conegut de l'equip. Jugador de l'Espanyol entre els anys 2005 i 2011, l'asturià dirigia des de l'estiu del 2022 l'Internacional del Madrid -el tercer equip del Reial Madrid-. Ara, torna a Catalunya menys d'un any després de marxar de la capital catalana, on liderava el juvenil A de la Damm. Tot i la seva, els directius blanc-i-blaus creuen en ell per remuntar la mala situació de l'equip a la lliga.

