Brutal atac d'un gos sense vacunar, sense xip i sense registrar a un nen i tres adults

Escena terrorífica en un parc de(Biscaia). Un pastor belga malinois s'ha llençat sobre un nen de nou anys i l'ha atacat brutalment sota la mirada atònita de les persones que hi eren congregades. Tal com han descrit amb duresa els testimonis,. Resultat de l'atac, el nen ha hagut de ser hospitalitzat amb greus ferides. No obstant això, no es tem per la seva vida.Les conseqüències del succés podrien haver estat encara pitjors si unade la zona no s'hagués interposat entre el pastor belga i la criatura. A ella, i a un altre home també els ha ferit. El més greu del cas és queno tenia xip, no estava vacunat i anava sense lligar. L'Ajuntament de Portugalete ha decidit, vist l'ocorregut, confiscar l'animal.

