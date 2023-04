ERC acusa Junts de no haver «fet net» de corrupció després del cas Borràs

Retrets contra el PSC per la cimera de l'aigua

La sentència de 4 anys i mig de presó contra Laura Borràs , presidenta suspesa del Parlament, no ha alterat encara la situació que viu la cambra catalana, en interinitat des del mes de juliol quan la mesa -sense el suport de Junts- va decidir suspendre-li la presidència pel seu processament. Fins que la sentència sigui ferma, les regles del joc del Parlament no obliguen a fer cap substitució, i a això s'agafen els juntaires, que han decidit mantenir Borràs també com a presidenta del seu partit. La resta de partits, però, reclamen en bloc a Borràs que s'aparti . També ho ha reiterat ERC aquest dilluns. La portaveuha declarat -com ja va fer la setmana passada- que Borràs "ja hauria plegat" si fos del seu partit, i ha acusat Junts de no separar-se del passat corrupte de Convergència i Unió. "Han pogut canviar les sigles, però no les formes", ha sentenciat.En roda de premsa des de la seu del partit, Vilalta ha intensificat d'aquesta manera el to contra Borràs, a qui també han advertit que el seu cas no ha de malmetre el moviment independentista. "Calen el seu conjunt, i que no estigui tacat per ombres de la corrupció. Ho dèiem fa 10 anys i ara. Junts no ha fet net de la corrupció", ha afegit. Vilalta creu que la corrupció no pot "embrutar" el moviment, ni tampoc les institucions catalanes. És per això que insisteix que Junts aparti Borràs, i així faci passes per protegir el Parlament i desmarcar-se de la corrupció en ple "segle XXI".La setmana passada, quan es va conèixer la sentència de quatre anys i mig de presó contra Borràs i 13 d'inhabilitació, Vilalta ja va demanar a la presidenta de Junts que s'apartés. Ara bé, també va opinar que Borràs en cap cas hauria d'entrar a la presó com marca la sentència, que també incorpora una petició d'. Sobre els següents passos a seguir, ara els partits estan pendents que arribi una nova batalla amb lasi se la desposseeix del seu escó.Ciutadans ja ha demanat executar la sentència sense que sigui ferma, de manera que sobre la cambra hi torna a planar l'ombra dels casos de Quim Torra i de Pau Juvillà , que van perdre la condició de diputats abans que el Suprem es pronunciés per ordre de la JEC. En aquest cas, a banda, tot és més complicat: Borràs és nominalment presidenta del Parlament, però està suspesa de les seves funcions des del juliol, quan es va obrir judici oral. No se l'ha substituït, però en cas de deixar de ser diputada caldrà abordar com es respon. ERC defensarà ladel Parlament tot i que aquest cas estigui vinculat amb la corrupció. Els republicans també consideren que el relleu en la presidència de la cambra haurà de servir per refer la "unitat independentista".Aquesta unitat a la qual apel·la ERC, es va tornar a veure fracturada la setmana passada també pel retorn de l'exili de l'eurodiputada Clara Ponsatí , que un cop a Catalunya va criticar ERC pel retorn de l'exili de Meritxell Serret, actual consellera del Govern de Pere Aragonès. Els republicans no han volgut entrar en aquests retrets, si bé han reivindicat que el retorn de Ponsatí és obra de la reforma del codi penal negociada entre els d'Oriol Junqueras i la Moncloa: "Ha tornat gràcies a la reforma del codi penal. Ella mateixa ho va reconèixer, això és el que va propiciar que ella pogués retornar al nostre país", ha valorat Vilalta. Aquestes declaracions van en la línia de les que va fer Junqueras el mateix dia que Ponsatí va retornar.Més enllà dels casos de Borràs i Ponsatí, Vilalta ha carregat contra la posició del PSC durant la cimera de l'aigua de divendres , en la qual no es va poder arribar a una entesa pel règim sancionador contra els ajuntaments que incompleixen. Tots els partits van donar el vistiplau a la proposta del Govern per començar a implementar-lo el juliol, mentre que els socialistes ho van bloquejar perquè demanaven que la moratòria en les sancions fos fins al setembre. "El PSC va causar un bloqueig en l'acord per la seva obsessió a l'hora d'eliminar el règim sancionador als municipis quel'aigua", ha lamentat Vilalta.La portaveu dels republicans ha assegurat que aquesta decisió dels de Salvador Illa beu de la proximitat de les, un moviment que Vilalta ha titllat de "tacticisme i electoralisme". Sobre la petició del PSC de convocar una nova reunió, ERC considera que si els socialistes l'estan demanant és perquè s'han adonat de l'"error" que van cometre. Després d'aquesta cimera, el Govern no preveu convocar a curt termini noves trobades.

