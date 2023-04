El president de la UEFA adverteix el Barça: «El cas Negreira és del més greu que he vist»

Sense conseqüències a casa, però sí a Europa

El president de la UEFA,, ha assegurat aquest dilluns que el, que involucra el Barça pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, és "el més greu" que el dirigent ha vist mai en el món del futbol, i ha recordat que per a l'organismeEn una entrevista al mitjà de comunicació eslovè Ekipa SN, el màxim representant de l'organisme europeu ha dit que no pot fer comentaris directament sobre el cas per dos motius. El primer, "perquè tenim un". I el segon, "perquè no he tractat aquest assumpte detalladament. No obstant això, puc dir que m'he informat i la situació és summament greu. Al meu entendre,", ha advertit.Ceferin ha reconegut que l'assumpte "ha prescrit" en l'àmbit de LaLiga, per la qual cosa "no pot tenir conseqüències competitives" a escala domèstica. No obstant això, Ceferin ha recordat que el cas Negreira sí que podria tenir efectes negatius per al FC Barcelona esportivament.La comissió d'Ètica i Disciplina de la UEFA va anunciar el passat 23 d'abril l'obertura d'una investigació al Barça per una "possible violació" del marc legal de la UEFA arran del cas Negreira, pel qual, segons algunes informacions periodístiques, el Barça va ferentre el 2001 i el 2018 al llavors vicepresident del CTA El cas també està sent investigat per la Fiscalia Anticorrupció espanyola , que va presentar denúncia contra el FC Barcelona i els seus expresidentsper presumpta corrupció pels 7,3 milions d'euros que el club hauria pagat a Negreira. La denúncia apunta a possibles delictes deen els negocis en l'àmbit esportiu, administració deslleial, apropiació indeguda i falsedat en document mercantil.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor