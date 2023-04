Comencen les obres de l'estació d'Arc de Triomf: duraran deu mesos i costaran 2,9 milions d'euros

En què afectarà els usuaris?

, a Barcelona, comencen a partir d'aquest dilluns.inicia els treballs per prolongar les andanes en unes tasques que duraran 10 mesos, segons les previsions, amb un cost de. Mentre duri l'actuació aquesta estació del centre de la capital catalana continuarà operativa, és a dir, no hi haurà cap mena de restricció ni aturada de la circulació de trens per aquesta estació. Cap de les línies que hi passen () es veuran afectades."És una obra molt necessària,, ha ressaltat la ministra Raquel Sánchez. Els nous trens permetran incrementar l'oferta de places que gestiona aquesta parada que connecta la ciutat amb territoris propers, com el Maresme. Actualment, l'estació d'Arc de Triomf compta amb dues vies deAquesta grandària fa que, avui dia, no sigui possible donar servei a vehicles de, els denominats de "doble composició" que poden transportar fins a 1.000 passatgers.La ministra Sánchez ha assegurat que les obres seran quelcom "petit, de cirurgia" i que no afectarà la circulació de trens ni els usuaris que fan servir l'estació cada dia. Segons expliquen les autoritats implicades, els combois seguiran passant per Arc de Triomf, que romandrà oberta i no vulnerarà cap dels trajectes ni els horaris de lLa intenció de l'ampliació de les estacions, doncs, és augmentar l'espai, incrementant la capacitat i millorant el servei especialment en moments d'alta demanda, com a l'estiu. Tot i que l'Estat, l'obra fa més de deu anys que està parada.i un termini de nou mesos, però l'actuació no va arribar a iniciar-se.Tambéincloïa aquesta actuació, que l'empresa constructora va acabar abandonant. Finalment, el projecte s'ha actualitzat i al novembre va ser adjudicat de nou. "Sempre és un bon moment per fer allò que és bo, i avui, després de quinze anys, és un bon moment per fer que això que estem compartint, que millorarà la vida de la gent", ha afirmat el conseller de Territori,. D'altra banda, ha aprofitat l'ocasió per reclamar novament "avançar" en el traspàs de tot el servei de Rodalies., ha agregat el conseller davant la premsa. Per la seva part, la ministra Sánchez s'ha mostrat disposada a dialogar i cooperar de forma bilateral en temes d'infraestructures. "Davant aquells que continuen abonats al relat del greuge jo crec que els fets són la millor mostra que estem invertint, que continuem invertint i que ho farem en els anys vinents", ha resumit.

