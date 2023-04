​Buscant el relat per a la «pagesia de mirada humana»

Passar a ser protagonistes

, agropagesia, nova pagesia... Hi ha moltes etiquetes per definir un moviment que. Explotacions històriques que malden de sobreviure en un context on l'agroindústria és cada vegada més potent o noves iniciatives que busquen models alternatius de producció i de consum.La Talaia Pagesa pretén ser un pal de paller per totes aquestes iniciatives, que qualifiquen depel fet de posar les persones al centre. Aquest espai de debat es va reunir per primera vegada al Mercat del Ram de Vic del 202. El passat divendres hi van tornar i van aplegar una cinquantena de persones, bàsicament pagesos i pageses, però també alguns tècnics d'entitats i institucions que van actuar com a observadors.La segona trobada de Talaia Pagesa va servir per constatar que és un. Consideren que en un moment on el modal agroindustrial comença a ser incompatible amb aquesta altra pagesia, si no es construeix un, s'abocaran a una progressiva desaparició.és un dels impulsors de la Talaia Pagesa. “Apassionat de sempre pel món i de les feines de pagès”, no venia d'una família al sector i això el va fer començar de zero. Ho va fer en una finca que va arrendar a Castellterçol, al, on gestiona un ramat amb unes 250 ovelles ripolleses.és un exemple de “pagesia de mirada humana”. Pel fet d'apostar per la ramaderia ecològica i la regeneració de l'ecosistema silvopastoral, per tancar cercles i per ser un projecte familiar arrelat al territori. Tanmateix, és un de lesarreu del país, ja que la propietat vol vendre la finca i no li renovarà el contracte d'arrendament. “No soc cap excepció”, afirma Dirk Madriles, tot assenyalant el–que acapara terres per poder repartir els purins- i les infraestructures energètiques i viàries.Tot i estar en un context crític, aquest pagès i pastor no renuncia a impulsar espais de debats com Talaia Pagesa. “És una de lesque tenim per ser protagonistes, per crear relat i per deixar de ser víctimes de dinàmiques que no podem controlar”, explica. “És el moment de plantar-nos, de posicionar-nos i superar la queixa”, afegeix.Una de les conclusions de la segona trobada de Talaia Pagesa és que a Catalunya hi ha un. “Un espai que necessita un relat per al futur que no ha donat ningú fins ara, ni l'administració, ni la indústria agroalimentària, ni els sindicats”, coincideixen Dirk Madriles i, consultora agrosocial.Ara,? Els seus impulsors asseguren que ni una entitat convencional ni una trobada presencial anual coincidint amb el Mercat del Ram . “La conclusió de la trobada és que cal continuar treballant, però sobretot. Hem de definir un pla que assenyali accions concretes”, explica Monllor en declaracions aUn dels elements clau és definir amb quina massa crítica compten. En aquest sentit, la trobada celebrada divendres passat a Vic va servir perque advoca per “tenir una veu forta amb arguments, raons i recursos per avançar cap a una nova realitat agrària i social”. “No és el mateix que reculli deu, cent o mil adhesions”, expliquen els organitzadors de l'esdeveniment.

