Una espectacular bola de foc il·lumina el cel i el fenomen es viralitza a xarxes

Esto que ha sido ¿Una meteorito? En Jadraque (Guadalajara) o ¿serán extraterrestres?… pic.twitter.com/2iamqMNTin — 𝗔𝘀𝗶𝗲𝗿 :) (@asixr4_) April 1, 2023

El Complex Astronòmic de La Hita () ha captat l'impacte d'una roca procedent d'un asteroide contra l'atmosfera , cosa que ha generat una, que s'ha extingit a una altitud d'uns 24 quilòmetres sobre la localitat d'Argés.Aquest fenomen, que ha estat vist per multitud de persones i ha sobrevolat Madrid i Castella-la Manxa, ha creuat el cel nocturn a les 21:18 hores de diumenge. La seva lluentor "va ser superior a la de la Lluna plena", segons ha informat La Hita. També ha estat gravat pels detectors de la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-oest d'Europa (Xarxa SWEMN), que operen en el Complex Astronòmic de La Hita (Toledo).Aquests detectors treballen en el marc del Projecte SMART, que es coordina des de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC) amb l'objectiu de monitorar contínuament el cel per registrar i estudiar l'impacte contra l'atmosfera terrestre de roques procedents de diferents objectes del sistema solar.D'igual manera, els detectors que aquest mateix projecte de recerca té instal·lats als observatoris de Calar Alt, Sierra Nevada, Sevilla, La Sagra (Granada) i Huelva també l'han captat. A hores d'ara,, l'astrofísic José María Madiedo de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC).Aquestes roques que es creuen amb l'òrbita de la Terra reben el nom de "". El brusc fregament de la roca amb l'atmosfera a aquesta enorme velocitat ha estat el que ha provocat que el meteoroide es tornés incandescent, generant així una bola de foc que s'ha iniciat a una altitud d'uns 88 quilòmetres sobre la localitat de Torrejón de Velasco, al sud de la Comunitat de Madrid. Des d'allà ha avançat en direcció sud-oest i s'ha extingit a una altitud d'uns 24 quilòmetres sobre Argés. La bola de foc ha recorregut una distància total en l'atmosfera d'unsL'anàlisi preliminar de l'esdeveniment indica que la roca no s'ha destruït completament en l'atmosfera:, caient a terra en forma de meteorit a la província de Toledo.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor