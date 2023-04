Salut començarà a immunitzar nadons contra la bronquiolitis a partir de l'octubre

La vacuna d'Hipra, a partir de l'hivern

El pla d'immunització contra el virus de lacomençarà a l'octubre. El conseller de Salut,ha fet oficial la data aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio després que confirmés el pla el passat 17 de març. Eldotarà als nadons amb uns anticossos monoclonals que tenen una efectivitat d'entre el 80% i el 85%. Són defenses, però no vacunes, tot i que s'hi assemblin. Els nadons nascuts a partir del mes de maig i endavant tindran la dosi coberta per Salut.El pla s'ha anunciat per evitar la saturació en lesque aquest hivern han tingut alguns hospitals catalans. El) és la causa principal de la bronquiolitis en infants, on aproximadament el 10% dels casos requereixen cures hospitalàries i intensives. El titular de Salut espera que el pla funcioni per evitar la "" dels últims mesos, sobretot a finals de la tardor, en què als contagis desbocats del VRS entre els més menuts, s'hi van afegir les infeccions de la grip i la covid.Per fer-hi front, el conseller ha destacat que l'administració d'aquest anticòs monoclonal als nadons a partir de l'octubre coincidirà amb les campanyes de vacunació de lai de laper a les persones de més de 60 anys i amb factors de risc. Balcells ha indicat que aquests'administrarà en una sola dosi i ha puntualitzat que no és una vacuna (tot i que hi és similar), sinó que són "defenses". Un anticòs és una proteïna que respon a l'estimulació exercida per un antigen, una substància que el cos reconeix com a estranya.

Pel que fa a la Covid-19, el conseller ha afirmat que, de cara a la pròxima temporada, les persones per a qui es recomani la dosi de record es podran vacunar amb el fàrmac d'Hipra, després que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) donés llum verda al vaccí i la Comissió Europea n'autoritzés la comercialització la setmana passada.



La vacuna, coneguda comercialment com a Bimervax està prevista com a dosi de reforç en persones més grans de 16 anys que hagin estat vacunades prèviament almenys sis mesos abans amb una vacuna de Pfizer o Moderna. El principal estudi realitzat amb Bimervax és un assaig d'inmunobridació, en el que van participar 765 adults que havien completat prèviament la vacunació primària amb dues dosis de Pfizer o Moderna.

Encara que Bimervax va provocar la producció de nivells més baixos d'anticossos, segons ella vacuna d'Hipra tindrà uns nivells d'eficàcia similars als dels altres dos vaccins com a dosi de reforç. A més, el perfil de seguretat del vaccí és comparable al d'altres vacunes contra la Covid. Elsmés freqüents observats amb Bimervax van ser. Solen ser de lleus a moderats i desapareixen al cap de pocs dies de la vacunació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor